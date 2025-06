¿Rafa Polinesio se sintió maltratado en MasterChef Celebrity México 2025? La sorpresiva revelación del influencer

La recta final de MasterChef Celebrity México 2025 se acerca cada vez más, lo que inevitablemente significa que los concursantes que no logren comprobar sus habilidades tengan que despedirse de la cocina. Esto fue precisamente lo que pasó con Rafa Polinesio, quien se convirtió en el doceavo eliminado de la competencia y ya hasta se tomó el tiempo de contar si tuvo malas experiencias con los jueces.

Rafa Polinesio contó la verdad sobre su participación en MasterChef Celebrity México 2025

La participación de Rafa Polinesio en este concurso de cocina causó grandes expectativas entre el público, especialmente para quienes querían descubrir si el youtuber superaría su paso por Exatlón México. Es por esto que al convertirse en el expulsado de la noche, sus declaraciones sobre esta experiencia ganaron relevancia, en especial cuando contó cómo se sintió con el trato de los chefs.

En una charla tras bambalinas del mismo programa, el famoso creador de contenido aseguró que está completamente satisfecho con el trabajo que hizo, en especial porque creía que sería de los primeros expulsados. Asimismo, Rafa Polinesio mencionó que, al menos en su caso, siempre recibió palabras de aliento por los jueces y no considera que hayan sido malintencionados con sus asesorías.

“Me sorprendí de tanto cariño y de ver que los chefs confiaran en mí. Ellos fueron muy buenos, me encantaba que me visitaran y me dijeran si les gustaba”, aseveró el influencer, desmintiendo así cualquier teoría de que él fue uno de los personajes que tuvo problemas en el reality, como pasó con Poncho Cadena e Isaías Espinoza “Chef en proceso”.

¿Cómo empezó el rumor de que los participantes de MasterChef Celebrity son maltratados?

Las versiones de que las celebridades supuestamente reciben actitudes cuestionables por parte de los jueces comenzaron a sonar desde hace varias semanas, cuando internautas señalaron que en ocasiones, los chefs se dedican a hacer comentarios hirientes y no críticas constructivas. Estos rumores apuntaron principalmente a Zahie Téllez, que incluso una vez fue tendencia en redes sociales por la manera tan despectiva en la que se habría dirigido a Memo Ríos.

Plutarco Haza desenmascaró a la chef Zahie Téllez y reveló los ataques contra sus compañeros de MasterChef Celebrity México 2025 Instagram

Semanas después, este escándalo ganó relevancia cuando Plutarco Haza acusó a la jueza de MasterChef Celebrity México 2025 de ser una persona que supuestamente disfruta de sobajar a los demás. Y para respaldar sus declaraciones, el actor aseguró que además de que él mismo sufrió los estragos de su temperamento, también presenció cómo Zahie habría ofendido a Andrea Noli hablándole con groserías, un tema del que ninguna de las dos se ha pronunciado hasta el momento.