“Sentía su parte íntima": Adamari López revela escalofriante recuerdo de acoso

Adamari López siempre ha sido sincera con su público, ya sea sobre cuestiones sentimentales o de su salud, la actriz acostumbra contar las cosas como son. Es por eso que se sinceró cuando el tema sobre la mesa era el acoso laboral.

Durante una conversación en el programa “Ada y Chiqui De Show” que se transmite en YouTube, Adamari López le contó a su amiga Chiquibaby experiencias en torno al acoso que sufrió y que la incomodó mientras trabajaba.

Al escarbar en sus recuerdos sobre momentos donde algún compañero varón se quiso pasar de listo, Adamari López llegó a sus inicios en Puerto Rico.

“Un compañero a lo mejor no usaba ropa interior entonces como que en una escena se abalanzaba, porque la escena lo requería, y lo que a mí me hacía sentir incómoda era que yo sí me daba cuenta que sentía su parte íntima y me hacía sentir incómoda, pero tampoco sabía qué hacer”.

“Creo que ese es el momento que recuerdo en el que me pude haber sentido incómoda en el trabajo porque después de eso no tengo ningún recuerdo en que un compañero, un jefe o alguien haya tratado de sobrepasarse conmigo”, admitió Adamari López.

Experiencias como la de Adamari se han denunciado por distintas actrices, por lo que hay compañías que ponen acciones de prevención para evitar situaciones de acoso.

En el caso de Adamari López, resaltó que en una televisora hispana donde laboraba, ni siquiera se podían saludar con un abrazo, “eso es ya como pasarte de la raya. Claro, para nosotros los latinos cómo no lo vas a saludar con un abrazo, es como si no le estuvieras expresando el gusto que te da ver esa persona”.