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Actores que han visto todas las justas mundialistas: Sergio Corona no es el único

Asombrosas coincidencias hacen que su vida esté marcada por las misma fechas del campeonato que se realiza cada cuatro años

Junio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
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Sergio Corona le va a las Chivas

TUDN

Cuando Francia derrotó a México en Montevideo el 13 de julio de 1930, Sergio Corona ya tenía 2 años y María Victoria 7.

De modo que técnicamente, los dos actores, bailarines y cantantes han vivido las 22 competencias que ha organizado la federación creada por Robert Guérin.
Sergio Corona debutó en el Teatro Río con una espectáculo de revista en el que apareció como bailarín cuando tenía 19 años y apenas llevaba dos meses de estudiar baile.
Eso sucedió en 1947, justo cuando la guerra interrumpió el ciclo de esta competencia futbolística que se realiza cada cuatro años.
En una curiosa coincidencia, cuando la competencia se reanuda con sede en Brasil, en 1950, es la misma época en la que Sergio Corona da el salto al cine con personajes cómicos cada vez más importantes.
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Las fechas de su vida y el futbol mundial se cruzan otra vez en 1960, cuando el certamen mundialista se realiza en Chile el mismo año en que se casa con la bailarina austriaca Ingrid Doppler Brandais, de quien nunca se separaría.

María Victoria, más histórica que el futbol

En el caso de María Victoria, el futbol nunca fue especialmente importante en su vida. Pero en el mundo de las coincidencias, es digno de anotar que en 1986, cuando la competencia de futbol se hizo en México, fue también el año de su retiro del cine y la televisión.
Ese año realizó “Welcome María”, un melodrama atípico en su carrera.

Para Sergio Corona, su relación con el futbol estará siempre marcado por su afición a las chivas y sus legendarias apuestas con Manuel el Loco Valdés, quien le iba a las Águilas del América.

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Desde cubetadas de agua fría hasta pasear por la calle con ropa de mujer, los dos comediantes le dieron sabor al clásico del futbol mexicano con su peculiar humor estrafalario.

Dos actrices que coinciden con la justa mundialista

En esta feria de coincidencias, no se puede dejar de mencionar que Elsa Aguirre nació el mismo año en que se realizó aquel primer torneo en Uruguay 1930.
Si bien es cierto que no lo “vio” porque nació tres meses después de la justa mundialista, sí se puede decir que tienen la misma edad.

Y Ana Luisa Peluffo es otro caso de mención honorífica en esta lista: ella sí vivió aquel partido de México contra Francia en Montevideo en 1930, pues nació en 1929 pero tristemente ya no fue testigo de 2026, ya que murió en marzo de este año.

Futbol sergio corona María Victoria
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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