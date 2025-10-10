Galilea da la cara por Kunno y espera que no vuelva a fallar: “voy a dejar el alcohol desde hoy”

“Una disculpa de antemano a toda la producción y al público calificador que me tiene en esta competencia, porque ya los decepcioné.

El creador de contenido Kunno reapareció en redes sociales tras generar polémica por faltar a un ensayo muy importante para el programa ‘Hoy’, indicando que su retraso se debió a una noche de fiesta en la que se pasó de copas.

El tiktoker, quien participa en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, pidió disculpas publicamente y admitió su error, al tiempo que se comprometió a cambiar su comportamiento.

Kunno se sinceró y externó las razones de su ausencia. “Desperté borracho a las 12 de la tarde. No sé por qué tomé tanto, ayer no debí de haber hecho eso”, dijo influencer, dejando claro que su descontrolado consumo de alcohol había afectado su compromiso con ‘Hoy’.

Además, ofreció una disculpa a la producción y al público calificador del reality, y dijo que se siente arrepentido por haberlos decepcionado.

“Una disculpa de antemano a toda la producción y al público calificador que me tiene en esta competencia, porque ya los decepcioné”, dijo.

@programa_hoy @Kunno reaparece en las instalaciones de Televisa después de no haber asistido a su ensayo😬😲 #LasEstrellasBailanEnHoy ♬ sonido original - HOY

El incidente ocurrió horas después de que Kunno asistió al ‘GaliFest’, la fiesta que la conductora ofrece por la final de ‘La Casa de Los Famosos’, y en donde el tiktoker se divirtió de más con los integrantes del reality show.

En otro video colgado en su TikTok, el influencer se comprometió con sus seguidores a dejar de beber, al menos mientras trabaja en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

“Me comprometo a que si ustedes me llevan a la final, voy a dejar el alcohol desde hoy mismo, no voy a tomar de aquí hasta la final del programa”, mencionó.

Kunno también compartió cómo se estaba preparando para asistir a su ensayo, y aunque reconoció su error, no dejó de mostrar su entusiasmo por el proyecto.

“Ya voy para mi ensayo, espérenme tantito. Me levanté tarde, obviamente se me pasaron las copas, lo lamento mucho”, agregó, insistiendo en lo mucho que significa para él participar en este programa.

@.kunno no fui a mi ensayo de las estrellas bailan en hoy 😭 ♬ sonido original - Kunno

El creador de contenido reiteró su amor por el proyecto y se comprometió nuevamente a dar lo mejor de sí. “Este proyecto es algo hermoso, sí, sí, sí, de verdad, me tengo que comprometer”, concluyó en su video.

Por su parte, Galilea Montijo en el programa ‘Hoy’, habló por Kunno y expresó que “él es un niño muy profesional. Está feliz de entrar en este reality, lo va a entregar todo”, finalizó.