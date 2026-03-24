Kunno es eliminado de ‘La Casa de los v1olentos'; Laura Zapata y Oriana, en peligro de expulsión directa

Después de un mes de caos en “La Casa de los Famosos” en Telemundo, La Jefa intenta controlar la situación ante las constantes muestras de faltas de respeto y provocaciones entre sus habitantes, por lo que cambió algunas reglas.

Con el pretexto de que es año del Mundial de fútbol, establecieron sanciones con tarjetas amarillas y rojas; estas últimas representan la expulsión directa, por pleitos y agresiones físicas, entre otras, que no combinan con los valores de la Casa.

Durante el fin de semana, varios integrantes protagonizaron agresiones, por lo que estuvieron en la mira. Sin embargo, para este lunes 23 de marzo, se llevó a cabo el proceso de eliminación común de la temporada.

Kunno resultó ser el quinto habitante eliminado.

Sin embargo, esa situación quedó atrás en pocos minutos, pues La Jefa llevó a cabo una revisión exhaustiva de toda las acciones del fin de semana y tomó una decisión:

“Tras revisar detalladamente horas de material audiovisual tomé una decisión importante”, dijo La Jefa, quien comprobó las reiteradas faltas entre varios habitantes. Así que confirmó una lista de habitantes que entran al proceso de eliminación, misma que el público decide:

Caeli

Laura

Josh

Oriana

Curvy

Fabio

Celiné

Julia

“El público vio las imágenes y tomará una decisión con su voto”, explicaron en la gala. Se trata de “voto negativo, pues se decide la salida de un habitante con tarjeta roja. No es una nominación, sino un proceso de expulsión directa por sus actos”.

El resultado se dará a conocer el miércoles 25 de marzo. Alguno de los ocho habitantes irrespetuosos será expulsado de La Casa de los Famosos Telemundo, no en una gala común, como ocurre con las ediciones normales.

Y es que esta temporada, sin duda, ha sido la más caótica de todas, pues el nivel de agresión entre los habitantes ya es casi incontrolable, al grado de que en redes sociales, el público ya pide que mejor cancelen la temporada completa.