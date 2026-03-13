Suscríbete
Famosos

Laura Zapata asegura que Thalía le debe su carrera y cuenta cómo la llevó a Televisa

La villana de las telenovelas dice también que no se habla con su hermana desde 2002

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
laura zapata.jpg

Laura Zapata habló también de su secuestro

Instagram / Televisa

Laura Zapata no se habla con Thalía desde 2002. Por lo menos así lo asegura la villana de telenovelas como “Rosa Salvaje”.

Zapata participa ahora en el reality show La Casa de los Famosos en Telemundo, donde ha tenido fuertes enfrentamientos contra algunos de los habitantes.
Pero también se ha dado el tiempo para contar algunos pasajes de su carrera artística, incluyendo su verdad sobre el descubrimiento de Thalía, su hermana.
Laura Zapata fue secuestrada en 2002 junto con su hermana Ernestina Sodi a la salida de una función de teatro de la obra “La casa de Bernarda Alba”, en la que actuaba Zapata.
Laura fue liberada a los 18 días mientras que Ernestina lo fue hasta los 45 días.
TE RECOMENDAMOS: Mario y Brenda Bezares sienten que Alan Tacher se ensaña con ellos: “Ya mejor expúlsame”
Una vez libre, la actriz se enfrentó en varias ocasiones con su hermana Thalía, de quien ha dicho que se negó a pagar el rescate, por lo que ella mismo tuvo que “gestionar” el pago.
Ahora, durante una conversación en La Casa de los Famosos, la actriz reiteró.

“Desde el secuestro dejamos de hablarnos”.

Todo sobre el caso Ana Bárbara y Ángel Muñoz
angel-ana-barbara-hijos.jpg
Famosos
¿Ángel Muñoz maltrata a hijos de Ana Bárbara? Niñeras confirman lo que dijo José Emilio Levy sobre CASTIGOS
La mamá de Ana Bárbara también había confirmado que Ángel castigaba a sus nietos y a ella la corrió de la casa.
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
angel-ana-barbara.jpg
Famosos
Ana Bárbara perdona infidelidad de su marido mientras la amante presume: “Nosotros hacíamos el amor”
Marzo 11, 2026
 · 
TVyNovelas
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg
Famosos
¿Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD? él busca su perdón pero habló la otra
Marzo 10, 2026
 · 
TVyNovelas
donantero-anabarbara.jpg
Famosos
Don Antero llama “vividor, cazafortunas” a Ángel Muñoz y dice que Ana Bárbara ya sabía “que es un bandolero”
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas

Zapata cuenta cómo empezó su carrera Thalía

Pero también habló de la manera en que, asegura, le ayudó a su hermana a levantar su carrera como cantante y actriz.
Dice Zapata que tras sus participaciones en el Festival de la OTI en 1978 y 1980 (donde cantó “Le vino grande mi amor”) cultivó algunas amistades en la industria de la música y eso lo aprovechó para ayudarle a su hermana.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo: estoy buscando niños porque voy a a hacer un grupo de niños para hacerles un disco. Y yo le dije: ah yo tendo una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó”.

Zapata se refiero al grupo Din Din, que fue formado con el objetivo de participar en el Festival Juguemos a Cantar y que efectivamente grabó dos discos.

“O sea yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví ... pero desde el secuestro nos dejamos de hablar”.

Laura Zapata Thalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana barbara angel muñoz adri toval.jpg
Famosos
Adri Toval manda advertencia a Ana Bárbara tras exhibir audios privados con Ángel Muñoz: “Quiere tu dinero”
Marzo 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
Claudia-Lizaldi-Billy-Rovzar.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi le reclamó a Sara Maldonado por decir que NO LA CONOCÍA tras su romance con Billy Rovzar…y terminó humillada
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Fausto-Casanova.jpg
Famosos
Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ enfrenta por segunda vez un AGRESIVO cáncer. “Sólo quiero ver crecer a mi hija”
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
patymanterola-matrimonio-.jpg
Famosos
Patricia Manterola celebra 15 años de pasión encendida con su marido Forrest Kolb con nuevo tema “Tú y yo”
Marzo 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
Gaby-Ramírez-Mauricio-Mancera.jpg
Famosos
¿ROMANCE a la vista entre Gaby Ramírez y Mauricio Mancera? Química y cercanía intensifican los rumores
Mauricio dio declaraciones en las que confiesa si tiene planes románticos con su compañera.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Arias.jpg
Famosos
Vanessa Arias genera polémica al hacer la señal internacional de AUXILIO tras revelar que sufre violencia
La actriz sorprendió a todos al pedir ayuda por la “violencia psicológica” que enfrenta.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sugey-Ábrego.jpg
Famosos
Sugey Ábrego sufre traumatismo craneoencefálico tras TERRIBLE accidente: “me estaba provocando una arritmia”
La actriz generó preocupación entre sus seguidores luego de confirmar que se puso en riesgo su movilidad.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
frida-kahlo-diego-rivera-.jpg
Series y Cine
Netflix prepara serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, lo que sabemos hasta ahora
¿Quién interpretará a Frida Kahlo?
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas