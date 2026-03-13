Laura Zapata asegura que Thalía le debe su carrera y cuenta cómo la llevó a Televisa

Laura Zapata no se habla con Thalía desde 2002. Por lo menos así lo asegura la villana de telenovelas como “Rosa Salvaje”.

Zapata participa ahora en el reality show La Casa de los Famosos en Telemundo, donde ha tenido fuertes enfrentamientos contra algunos de los habitantes.

Pero también se ha dado el tiempo para contar algunos pasajes de su carrera artística, incluyendo su verdad sobre el descubrimiento de Thalía, su hermana.

Laura Zapata fue secuestrada en 2002 junto con su hermana Ernestina Sodi a la salida de una función de teatro de la obra “La casa de Bernarda Alba”, en la que actuaba Zapata.

Laura fue liberada a los 18 días mientras que Ernestina lo fue hasta los 45 días.

Una vez libre, la actriz se enfrentó en varias ocasiones con su hermana Thalía, de quien ha dicho que se negó a pagar el rescate, por lo que ella mismo tuvo que “gestionar” el pago.

Ahora, durante una conversación en La Casa de los Famosos, la actriz reiteró.

“Desde el secuestro dejamos de hablarnos”.

Zapata cuenta cómo empezó su carrera Thalía

Pero también habló de la manera en que, asegura, le ayudó a su hermana a levantar su carrera como cantante y actriz.

Dice Zapata que tras sus participaciones en el Festival de la OTI en 1978 y 1980 (donde cantó “Le vino grande mi amor”) cultivó algunas amistades en la industria de la música y eso lo aprovechó para ayudarle a su hermana.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo: estoy buscando niños porque voy a a hacer un grupo de niños para hacerles un disco. Y yo le dije: ah yo tendo una hermanita preciosa. Se la mandé y se quedó”.

Zapata se refiero al grupo Din Din, que fue formado con el objetivo de participar en el Festival Juguemos a Cantar y que efectivamente grabó dos discos.