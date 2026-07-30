Esposa del influencer ‘Soy El May’ termina CIEGA Y CON PARAPLEJÍA tras dar a luz; denuncian irregularidades

“Mafer va a salir. María Victoria la espera. Yo la espero”.

El creador de contenido conocido como ‘Soy El May’ ha dado cuenta de los días que su esposa, María Fernanda, lleva internada por complicaciones del parto. Y es que tras dar a luz a su primera hija ha tenido que permanecer hospitalizada, sin embargo, por irregularidades médicas, ya perdió la vista y sufre una condición que le impide caminar.

A través de varios videos, ’Soy El May’ ha relatado que todo inició cuando su esposa llegó al hospital para dar a luz y todo transcurría con normalidad, pues su bebé nació en buen estado de salud. Sin embargo, su pareja comenzó a presentar problemas que derivaron en un estado crítico.

Según relató el influencer, durante su hospitalización permaneció en coma por varios días y, al despertar, perdió la vista y dejó de caminar. ‘Soy El May’ también relató que su esposa enfrenta crisis de ansiedad debido a la incertidumbre sobre su recuperación.

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“Llevo 16 días viviendo algo que nunca imaginé. Mafer sigue en recuperación y cada día que pasa es una batalla que enfrentamos con fe y con el apoyo de ustedes.

Tengo tres empleados que dependen de un sueldo. Una tienda que Mafer construyó con amor y que necesita quien la lleve. Y yo solo no puedo estar en todos lados al mismo tiempo.

Si alguien está interesado en el traspaso de la tienda… Y si quieres apoyar de otra forma — entrar a mi plataforma de Skool es la mejor manera. Ahí voy a subir todo — proveedores reales, cómo montar tiendas, inteligencia artificial aplicada al negocio, y toda la historia de lo que estamos viviendo. Todo lo que sé, lo comparto contigo.

Mafer es una chingona. Ella editaba fotos hasta la madrugada para sacar adelante su marca. Cuando esto termine, le voy a demostrar que cuidé lo que ella construyó.

Mafer va a salir. María Victoria la espera. Yo la espero”, escribió el influencer.

El creador de contenido también abrió una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y seguir solventando los gastos médicos que requiere su compañera. También se ofrecen más detalles de lo que le pasó a la joven madre.

En la descripción se dice que María Fernanda habría sufrido una reacción alérgica a un medicamento, lo que le habría provocado un paro cardiaco y una falla pulmonar.

En tanto, ‘Soy El May’ responsabiliza al hospital, pues dice que algunos procedimientos médicos se retrasaron por la presunta falta de insumos, entre ellos una resonancia magnética. Además, expresó que el persona médico no le explicó con claridad el tratamiento ni los medicamentos que le suministraron.

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El influencer cuestiona que la prioridad del hospital es el cobro de sus servicios y que la cuenta asciende a 3.8 millones de pesos.