Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Romina contacta a su mamá, Dulce, la cantante, con una médium y MANDA MENSAJE

La estrella le dijo a su hija en dónde y cómo se encuentra y también le contó sobre Gonzalo Vega y le mandó mensaje a sus fans.

Julio 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Dulce-la-cantante.jpg

La hija de Dulce la contactó por una médium y la estrella mandó varios mensajes.

YouTube

A dos años de la muerte de Dulce, la cantante, su hija Romina Mírcoli la contactó a través de una médium y la intérprete se hizo presente para enviar diversos mensajes.

Romina explicó que decidió honrar la vida de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ llevando a cabo una sesión pública de canalización con Lizz Luna.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver

Durante la charla, la médium reveló detalles íntimos que dejaron a Mírcoli al borde de las lágrimas. Y es que inicialmente, Lizz Luna describió la presencia de mariposas azules con negro y también se manifestó el icónico vestido plateado que Dulce usó en su último concierto en el Teatro Metropólitan.

Luego, la vidente le hizo saber a la hija de Dulce que la cantante se encuentra en un lugar de mucha paz y luz, e incluso le hizo saber que tuvo un reencuentro espiritual con su gran amor, el fallecido actor Gonzalo Vega.

Dulce le dijo también a la clarividente que lamentó no haber tenido más tiempo para expresarle todo su amor a su hija.

Y sin olvidarse de sus seguidores, con los brazos abiertos en señal de agradecimiento, Dulce pidió que no la olviden, que eleven sus oraciones por ella y que la recuerden cada vez que escuchen su música.

Te puede interesar:
Anuel-AA.jpg
Famosos
¿Anuel AA tiene VIH? Descubren en una de sus bodegas decenas de FRASCOS CON MEDICAMENTO
Julio 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sale-el-sol.jpg
Famosos
Conductora de ‘Sale el Sol’ despide con dolor a su padre: “Si existen más universos, espero que en todos seas mi papá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Niurka destapa que Juan Osorio está “MUERTO Y BLOQUEADO” tras “amenaza” millonaria
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Rodriguez.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume PANCITA DE EMBARAZO: Primeras fotos de “María y mamá”
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karol-G.jpg
Famosos
Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud
Julio 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bobby larios.jpg
Famosos
Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”
Julio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebeshita--.jpg
Famosos
La Bebeshita cerró definitivamente su capítulo con Brandon Castañeda aunque siguen trabajando juntos: “Ya no lo amo”
Julio 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
anahi backstreet boys.jpg
Famosos
Anahí hipnotiza a los Bacsktreet Boys: la conocieron y así reaccionaron
Julio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: Romina Mircoli narra qué es lo más difícil de vivir sin su madre, la cantante Dulce

Romina finalizó la sesión agradeciendo el espacio, abriendo su corazón a los masajes que le envió su mamá y concluyó deseándole un feliz cumpleaños hasta el cielo.

Dulce Romina Mircoli
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alfonso obregon denuncia.jpg
Famosos
Alfonso Obregón festeja su cumpleaños mientras Fiscalía empieza a investigarlo por abuso
Julio 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente pareja españa.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice que 2 campeones del mundo harán público su amor
Julio 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
cytnhia klitbo masad altamimi.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo reclama a Masad Altamimi por jitomates picados en La Casa de los Famosos
Julio 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
galilea montijo casa famosos 2026.jpg
Famosos
Galilea Montijo “alza el vuelo” con su vestido en la primera gala de nominación en La Casa de los Famosos
Julio 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
¡Arrestado! Detienen a hermano de Jared Leto
Hollywood
Jared Leto es acusado de agr3sión s3xu4l y conductas INAPROPIADAS por 10 mujeres
Tras el estreno de un documental, diversas mujeres han dicho con detalles los terribles momentos que vivieron con el famoso.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hermanas-novias.jpg
Viral
Madre descubre que sus dos hijas eran “NOVIAS” y ellas terminan echándole la culpa
La mujer relató que comenzó a sospechar por algunos comportamientos que observó en el hogar.
Julio 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
LCDLF.jpg
Famosos
Primera NOMINACIÓN de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién se unió a la placa con Aldo?
Aldo Rendón fue nominado desde la gala de estreno.
Julio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
karely ruiz (1).jpg
Famosos
Karely Ruiz lanza advertencia a los delincuentes que entraron a su casa robar
La creadora de contenido informó que ella y su familia están bien
Julio 29, 2026
 · 
Alejandro Flores