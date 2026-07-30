Romina contacta a su mamá, Dulce, la cantante, con una médium y MANDA MENSAJE

A dos años de la muerte de Dulce, la cantante, su hija Romina Mírcoli la contactó a través de una médium y la intérprete se hizo presente para enviar diversos mensajes.

Romina explicó que decidió honrar la vida de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ llevando a cabo una sesión pública de canalización con Lizz Luna.

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Durante la charla, la médium reveló detalles íntimos que dejaron a Mírcoli al borde de las lágrimas. Y es que inicialmente, Lizz Luna describió la presencia de mariposas azules con negro y también se manifestó el icónico vestido plateado que Dulce usó en su último concierto en el Teatro Metropólitan.

Luego, la vidente le hizo saber a la hija de Dulce que la cantante se encuentra en un lugar de mucha paz y luz, e incluso le hizo saber que tuvo un reencuentro espiritual con su gran amor, el fallecido actor Gonzalo Vega.

Dulce le dijo también a la clarividente que lamentó no haber tenido más tiempo para expresarle todo su amor a su hija.

Y sin olvidarse de sus seguidores, con los brazos abiertos en señal de agradecimiento, Dulce pidió que no la olviden, que eleven sus oraciones por ella y que la recuerden cada vez que escuchen su música.

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Romina finalizó la sesión agradeciendo el espacio, abriendo su corazón a los masajes que le envió su mamá y concluyó deseándole un feliz cumpleaños hasta el cielo.