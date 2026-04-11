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Hija de Carmen Salinas YA REÚNE PRUEBAS para demandar a Saskia: “quiero limpiar el nombre de mi mamá”

El equipo legal de la familia Salinas ya busca las pruebas para comprobar que la creadora de contenido “ha hecho mucho daño”.

Abril 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, ya alista demanda contra Saskia Niño de Rivera y ‘El Beto’.

YouTube/Instagram

“No es lo mismo después de todo el daño que ha hecho”.

Este 10 de abril se llevó a cabo una reunión entre la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia y sus abogados, esto con la finalidad de plantar las bases para la demanda que iniciarán en contra de Saskia Niño de Rivera.

El equipo legal de la familia Salinas, encabezado por el abogado Gerardo Rincón, ya analiza el proceso que va también contra el reo identificado como ‘Beto’, quien realizó declaraciones sobre la actriz durante un podcast.

Mientras hablaba de su vida dentro del sistema penitenciario, el recluso mencionó a la fallecida productora y la acusó de estar vinculada con rituales y practicas oscuras e ilegales.

Tras la difusión del fragmento, Plascencia adelantó públicamente que buscaba presentar una demanda por daño moral, al considerar que los dichos de Saskia y de ‘El Beto’ afectaron la memoria y reputación de su madre.

TE RECOMENDAMOS: Hija de Carmen Salinas ALISTA DEMANDA contra Saskia y ‘Beto’ por “manchar” la memoria de la actriz

Ahora, las intenciones se volvieron realidad y “la familia de Carmen Salinas iniciará un proceso… Maru está buscando limpiar el nombre de su mamá. El abogado Rincón encontró los elementos para poder empezar este proceso”, dijo el comunicador de ‘Dulce y Picosito’, Joel O’Farrilli.

Añadió que “después de la disculpa que publica Saskia en un video y luego la que también hace a través de la entrevista que tiene con los medios después de su libro y que aparecen las disculpas, ella no quedó realmente satisfecha. Tampoco ha habido comunicación interna de Saskia para la familia Salinas”.

También destacó que “para el abogado el hecho de que el nombre de Carmen Salinas haya sido pronunciado abiertamente por el entrevistado y que se hayan bipeado los otros nombres mencionados por el entrevistado donde también les hacía señalamientos muy severos, para el abogado ese es un gran elemento que resaltará en esta ofensiva”.

En tanto, la periodista Flor Rubio agregó en la emisión que “hay malicia efectiva porque se seleccionó a quienes sí proteger y a quienes no proteger. Ellos detectaban que había un daño moral por eso es que protegieron ciertos nombres y dejaron a lo público a Carmen Salinas”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Saskia Niño de Rivera ‘premia’ a ‘Beto’, reo que habló de supuestos rituales de Carmen Salinas: Está contento

Al abundar sobre la reunión de María Eugenia Plascencia con sus abogados, la hija de Salinas dijo que busca “justicia” y “limpiar el nombre de mi mamá”.

A pregunta expresa de lo que opina de las disculpas de Niño de Rivera sobre sus dichos en su podcast, destacó que las sintió “muy así, al ahí se va. No es lo mismo después de todo el daño que ha hecho. Después de todas las vistas que tuvo y sigue teniendo, tú lo ves y te das cuenta del daño”.

Y finalizó la charla con reporteros expresando que comienza a recabar pruebas contra Saskia y ‘El Beto’, por lo que “siento que estoy en buenas manos y vamos a ver cómo procede todo esto”, concluyó.

CARMEN SALINAS María Eugenia Plascencia Saskia Niño de Rivera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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