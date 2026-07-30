Alicia Villarreal en riesgo de SUFRIR EMBARGO por 11 millones de pesos por exempleado de Cruz Martínez

“No acuso al señor, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia”.

Este viernes, Alicia Villarreal podría ser embargada por 11 millones de pesos debido a un problema legal con un exempleado de su expareja Cruz Martínez. El abogado de la cantante aseguró que está listo para recibir el fallo de la autoridad y oponerse, pues en ningún momento el denunciante tuvo una relación de trabajo con ella.

“Lo que dice el tribunal virtual de la plataforma (de consulta) es que el fallo va en contra de Alicia, cuando nunca fue empleado de ella, de hecho, todavía ni se conocían cuando él ya trabajaba en el grupo de Cruz”, explicó Gerardo Martín Rincón Flores.

El experto aclaró que no tiene elementos para acusar a Martínez de estar involucrado en esta resolución, pero tampoco lo descarta.

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Los problemas entre la intérprete y el productor se recrudecieron el año pasado cuando Alicia acusó a su expareja de violencia, eso sería motivo de suspicacias ahora con el probable embargo a Villarreal.

“No acuso al señor, pero tampoco descarto que quieran perjudicar a Alicia”, dijo Rincón Flores.

“Si la autoridad se prestó para perjudicar a Alicia, mintió y no investigó, entonces voy en contra de la autoridad también, contra la Junta Local de Conciliación, contra el juez laboral y los mismos abogados, porque están afectando a un tercero”, detalló.

Por otro lado, el abogado también expresó estar listo para la próxima audiencia de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, programada para el 18 de agosto, en torno a la violencia ejercida hacia su clienta.

“Pruebas hay, tengo los documentales, la Fiscalía los tiene, él ya lo sabe. En la última audiencia dijeron que había un amparo, él sabe lo que viene”.

El abogado añadió que inicialmente la Fiscalía le dio todos los beneficios a Martínez, porque solamente se le señaló por violencia familiar, cuando debía ser procesado por feminicidio en grado de tentativa.

“No se vale lo que le está haciendo a Alicia. Ella fue golpeada, la quisieron desvivir, eso fue una realidad, yo tengo las pruebas, la Fiscalía las tiene”.

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Finalmente, Rincón Flores desmintió además a Martínez, quien afirma que no ha habido acercamientos para resolver la situación.