¡Se acabó el ‘Team Noche’!, bastó un mes para que Aldo y Alexis hicieran visible la distancia

“Se va a deshacer el team porque ellos no se soportan”.

Tanto presumieron que afuera de ‘La Casa de los Famosos’ sería otra cosa y así podrían ser amigos sin filtros, y bastó poco más de un mes para que el ‘Team Noche’ se desmoronara.

Y es que a través de redes sociales comenzó a circular el rumor de que Aldo de Nigris, el ganador del reality, habría dejado de seguir a Alexis Ayala en Instagram. Y también Elaine dejó de seguir al actor, así lo confirmó el comunicador Pablo Chagra.

“Yo les dije, ‘me avisan cuando se dejen de hablar porque el ‘Team Noche’, 1, 2, 3 meses máximo después de que se acabe la casa se va a deshacer porque ellos no se soportan”, expuso en la estación de radio ‘La Mejor FM’.

Chagra aclaró que “Alexis a Aldo no (dejó de seguirlo), pero Aldo a Alexis sí y Elaine también dejó de seguir a Alexis”.

Y al ser cuestionado por Cynthia Urías sobre los motivos por los que se habría dado la ruptura, Pablo reveló que sabía de primera mano que varios de los integrantes del reality buscaban aprovechar la fama que les dejó ‘La Casa’. Querían generar contenido juntos, pero otros con varios proyectos encima ya no estuvieron interesados.

A través de las redes existe otra versión del por qué se dejaron de seguir los exhabitantes. Resulta que Alexis y Aldo realizaron una transmisión en vivo para hablar sobre su experiencia en la casa. Sin embargo, Ayala dijo “el Team Noche somos siete”, hecho que fue considerado determinante para el truene y por el que de Nigris atinó a responder “yo no sé”.

El momento se hizo viral y generó críticas hacia Alexis por excluir a Elaine. Incluso ‘Doña Alegría’ salió a defender a la actriz, recordando que siempre se mostró con lealtad y cariño hacia us compañeros.

Tras el fin del live, Alexis dejó de seguir a Elaine, gesto que fue la confirmación de que las tensiones salieron de la pantalla. Poco después, de Nigris dejó de seguir a Ayala, lo que encendió las alarmas entre los seguidores del ‘Team Noche’.

El conflicto escaló aún más cuando, a las pocas horas, Ayala también dejó de seguir a Aldo, y Elaine dejó de seguir a Ayala, cortando todo vínculo virtual con su excompañero. Sin embargo, no fue el único movimiento: Abelito dejó de seguir a Adrián Di Monte, otra señal de que algo no anda bien entre los miembros del grupo que alguna vez se decía inseparable.