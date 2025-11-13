Suscríbete
Famosos

¡Se acabó el ‘Team Noche’!, bastó un mes para que Aldo y Alexis hicieran visible la distancia

Una transmisión en vivo y proyectos por separado habrían terminado con el que se decía inseparable team.

November 13, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Team-Noche.jpg

Aldo de Nigris y Alexis Ayala, la manada les duró un mes y días afuera del reality.

Instagram

“Se va a deshacer el team porque ellos no se soportan”.

Tanto presumieron que afuera de ‘La Casa de los Famosos’ sería otra cosa y así podrían ser amigos sin filtros, y bastó poco más de un mes para que el ‘Team Noche’ se desmoronara.

Y es que a través de redes sociales comenzó a circular el rumor de que Aldo de Nigris, el ganador del reality, habría dejado de seguir a Alexis Ayala en Instagram. Y también Elaine dejó de seguir al actor, así lo confirmó el comunicador Pablo Chagra.

“Yo les dije, ‘me avisan cuando se dejen de hablar porque el ‘Team Noche’, 1, 2, 3 meses máximo después de que se acabe la casa se va a deshacer porque ellos no se soportan”, expuso en la estación de radio ‘La Mejor FM’.

@lamejorfm

😱 #alexisayala deja de seguir en #instagram ¿a #aldodenigris ? ¿Qué ocurrió? 😨 @PABLO CHAGRA ¿ya lo sabía?

♬ sonido original - LaMejor

Chagra aclaró que “Alexis a Aldo no (dejó de seguirlo), pero Aldo a Alexis sí y Elaine también dejó de seguir a Alexis”.

Y al ser cuestionado por Cynthia Urías sobre los motivos por los que se habría dado la ruptura, Pablo reveló que sabía de primera mano que varios de los integrantes del reality buscaban aprovechar la fama que les dejó ‘La Casa’. Querían generar contenido juntos, pero otros con varios proyectos encima ya no estuvieron interesados.

A través de las redes existe otra versión del por qué se dejaron de seguir los exhabitantes. Resulta que Alexis y Aldo realizaron una transmisión en vivo para hablar sobre su experiencia en la casa. Sin embargo, Ayala dijo “el Team Noche somos siete”, hecho que fue considerado determinante para el truene y por el que de Nigris atinó a responder “yo no sé”.

El momento se hizo viral y generó críticas hacia Alexis por excluir a Elaine. Incluso ‘Doña Alegría’ salió a defender a la actriz, recordando que siempre se mostró con lealtad y cariño hacia us compañeros.

Tras el fin del live, Alexis dejó de seguir a Elaine, gesto que fue la confirmación de que las tensiones salieron de la pantalla. Poco después, de Nigris dejó de seguir a Ayala, lo que encendió las alarmas entre los seguidores del ‘Team Noche’.

El conflicto escaló aún más cuando, a las pocas horas, Ayala también dejó de seguir a Aldo, y Elaine dejó de seguir a Ayala, cortando todo vínculo virtual con su excompañero. Sin embargo, no fue el único movimiento: Abelito dejó de seguir a Adrián Di Monte, otra señal de que algo no anda bien entre los miembros del grupo que alguna vez se decía inseparable.

Alexis Ayala Aldo de Nigris Elaine Haro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucía-Méndez.jpg
Famosos
Lucía Méndez asegura de nuevo que Juan Gabriel está vivo: “Me van a decir: ‘Ay, estás loca’”
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda Garza Tuñón.jpg
Famosos
Imelda Tuñón está confirmada como habitante de ‘La Casa de Los Famosos’ 2026; ¿quién cuidará a su hijo?
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Luz-María-Zetina.jpg
Famosos
Luz María Zetina se queda sin boda y sin prometido tras confesarle que está enamorada de alguien más
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Zaba-Yuri.jpg
Famosos
Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri cuando murieron sus papás y era adolescente: “No quería causar lástima”
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Julión-Álvarez-celular.jpg
Famosos
Julión Álvarez destroza iPhone 17 de un fan en pleno concierto y desata críticas por su actitud
Al recibir el teléfono, inmediatamente el cantante pisó el teléfono con fuerza.
November 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
george figueroa.jpg
Famosos
Jorge Figueroa, director de Miss Universo México, borra su Instagram tras acusaciones de violencia
Jorge Figueroa había prometido publicar videos y fotos de todas las actividades de Miss Universo en Tailandia
November 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
baby'ovix.jpg
Series y Cine
Documental del Baby’O en ViX: la historia del jacuzzi y el accidente por el que tuvieron que quitarlo
ViX prepara el estreno del documental sobre lo que pasaba dentro de la legendaria discoteca de Acapulco
November 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
raphael (1).jpg
Famosos
Rapahel venció dos veces a la muerte y ahora es la Presona del Año en los Grammy Latinos
El cantante fue galardonado este 12 de noviembre por parte de la Academia del Grammy Latino. Los premios se entregan hoy 13 de noviembre
November 13, 2025
 · 
Alejandro Flores