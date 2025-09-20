Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana

Abelito no fue el único que quedó desconcertado con la Moneda del Destino que se jugó este viernes 19 de septiembre.

Esta dinámica se improvisó puesto que lo usual es que los viernes sean de salvación pero esta semana La Jefa la movió al domingo.

La moneda la encontró Abelito luego de una búsqueda que estuvo llena de momentos extraños y que no pasaron desapercibidos para los fans de La Casa:

Guana, desde un principio, quiso entrar al almacén, donde estaba la moneda, pero no pudo porque no estaba abierto

Dalilah Polanco sí entró al almacén (cuya cerradura se activa desde el exterior) pero no encontró la moneda a pesar de que buscó en los cajones donde estaba

Las pistas de La Jefa llevó a todos los habitantes finalmente al almacén pero no fue Guana el que lo encontró, sino Abelito.

El enojo de los fans de La Casa de los Famosos

El beneficio de la moneda fue una llamada telefónica de alguien del exterior. Abelito corrió al confesionario pensando que hablaría con sus papás, pero en lugar de eso lo comunicaron con Daniel Sosa, un comediante que él apenas conoce pero que es amigo entrañable de Guana.

De hecho, Sosa le dice a Abelito que se supone que debería estar hablando con Guana.

Lo que hizo la Jefa es que le ordenó a Abelito correr del confesionario a la sala para llevar y traer mensajes entre Guana y Sosa.

En cuanto terminó la dinámica, el Instagram oficial de La Casa de los Famosos se inundó con quejas, señalamientos, críticas y enojos de parte de los seguidores.

La que se le va armar a @ronogueron porque hoy se juntan por primera vez los 2 teams para quemar esa gatada que hicieron, ya ni disimulan las trampas que hacen frente a la televisión, ni fue justo para NINGÚN participante #LaCasaDeLosFamososMx

— Fai 🧚🏼 (@fairyqueen____) September 20, 2025

Las dos publicaciones donde están los videos de la llamada con Abelito sumaron 10 mil mensajes en apenas una hora y casi todos son en contra de lo que le hicieron a Abelito.

En redes sociales, una palabra se hizo tendencia para definir “lo que le hicieron a Abelito” en La Casa de los Famosos: “gatada”.

