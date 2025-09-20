Suscríbete
Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana

En redes sociales y hasta en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos se hicieron tendencia los comentarios negativos

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito gatada.jpg

Los comentarios negativos fueron masivos

X / ViX / Instagram

Abelito no fue el único que quedó desconcertado con la Moneda del Destino que se jugó este viernes 19 de septiembre.

Esta dinámica se improvisó puesto que lo usual es que los viernes sean de salvación pero esta semana La Jefa la movió al domingo.
La moneda la encontró Abelito luego de una búsqueda que estuvo llena de momentos extraños y que no pasaron desapercibidos para los fans de La Casa:
Guana, desde un principio, quiso entrar al almacén, donde estaba la moneda, pero no pudo porque no estaba abierto
Dalilah Polanco sí entró al almacén (cuya cerradura se activa desde el exterior) pero no encontró la moneda a pesar de que buscó en los cajones donde estaba
Las pistas de La Jefa llevó a todos los habitantes finalmente al almacén pero no fue Guana el que lo encontró, sino Abelito.

tendenciasabelito.jpeg

Las tendencias que generó Abelito y su moneda del destino

X

facundo-lcdlfm.jpg
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

El enojo de los fans de La Casa de los Famosos

El beneficio de la moneda fue una llamada telefónica de alguien del exterior. Abelito corrió al confesionario pensando que hablaría con sus papás, pero en lugar de eso lo comunicaron con Daniel Sosa, un comediante que él apenas conoce pero que es amigo entrañable de Guana.
De hecho, Sosa le dice a Abelito que se supone que debería estar hablando con Guana.

comentariosabelito.png

Los memes en X contra La Casa y a favor de Abelito

X

Lo que hizo la Jefa es que le ordenó a Abelito correr del confesionario a la sala para llevar y traer mensajes entre Guana y Sosa.

criticasabelito.jpeg

Lo que se dijo en redes fue contundente

X

En cuanto terminó la dinámica, el Instagram oficial de La Casa de los Famosos se inundó con quejas, señalamientos, críticas y enojos de parte de los seguidores.

Las dos publicaciones donde están los videos de la llamada con Abelito sumaron 10 mil mensajes en apenas una hora y casi todos son en contra de lo que le hicieron a Abelito.

comentarioscasadelosfamosos.png

La publicación oficial de Instagram de LCDF se llenó de comentarios negativos

Instagram

En redes sociales, una palabra se hizo tendencia para definir “lo que le hicieron a Abelito” en La Casa de los Famosos: “gatada”.
En X se hizo tendencia “gatada”, “Daniel Sosa” y “LCDLFMX3".

Abelito La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
