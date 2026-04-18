A punto de cumplir 86 años, Alberto Vázquez no deja de reírse a costa de Enrique Guzmán

La rivalidad de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán es tan añeja como su éxito.

Pero quizá el momento que los definió como enemigos fue la película “Caín, Abel y el otro”, filmada en Ecuador y en la cual interpretan personajes que son ellos mismos (cantantes exitosos y asediados por sus fans) y que por un error de cálculo terminan abandonados en una isla que ellos creen desierta.

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En esa película también participa César Costa pero son Alberto y Enrique los que desarrollan esa peculiar relación de amistad-odio que los ha caracterizado durante casi 60 años.

A lo largo del tiempo han tenido enfrentamientos más o menos serios y que incluso han llegado a los manotazos durante conciertos en los que se enojan y pelean por no respetar sus tiempos, agendas y roles.

Esa rivalidad, con el tiempo, no ha hecho sino crecer y mantenerse vigente. Alberto Vázquez ahora está por cumplir 86 años y con motivo de ese festejo publicó un video en su perfil de facebok.

“Me da mucho gusto saludarlo y decirles que ya voy a cumplir 86 años... ¡en la mother!”.

¿Qué dijo Alberto Vázquez sobre Enrique Guzmán?

El mensaje despertó la alegría de sus seguidores que le mandaron cientos de mensajes a los cuales el intérprete de “16 toneladas” contestó emocionado:

“Son demasiados mensajes para contestar; solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño con el que me escriben y tan bonitos deseos. GRACIAS a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para escribirme”.

Pero también hubo mensajes que le recordaron su pleito eterno con Enrique Guzmán:

“Rómpale su mad... a Enrique Guzmán”, se lee en uno de los comentarios.

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El cantante y actor decidió responder con una de las hirientes bromas que han intercambiado durante más de medio siglo para dejar claro que amigos no son: