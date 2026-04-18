A punto de cumplir 86 años, Alberto Vázquez no deja de reírse a costa de Enrique Guzmán

La rivalidad de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán es tan añeja como su éxito.
Pero quizá el momento que los definió como enemigos fue la película “Caín, Abel y el otro”, filmada en Ecuador y en la cual interpretan personajes que son ellos mismos (cantantes exitosos y asediados por sus fans) y que por un error de cálculo terminan abandonados en una isla que ellos creen desierta.
TE PUEDE INTERESAR: Nueva versión de “La Pícara Soñadora” da claquetazo; ¿quiénes hacen los papeles de Mariana Levy y Diana Golden?
En esa película también participa César Costa pero son Alberto y Enrique los que desarrollan esa peculiar relación de amistad-odio que los ha caracterizado durante casi 60 años.
A lo largo del tiempo han tenido enfrentamientos más o menos serios y que incluso han llegado a los manotazos durante conciertos en los que se enojan y pelean por no respetar sus tiempos, agendas y roles.
Esa rivalidad, con el tiempo, no ha hecho sino crecer y mantenerse vigente. Alberto Vázquez ahora está por cumplir 86 años y con motivo de ese festejo publicó un video en su perfil de facebok.
“Me da mucho gusto saludarlo y decirles que ya voy a cumplir 86 años... ¡en la mother!”.
¿Qué dijo Alberto Vázquez sobre Enrique Guzmán?
El mensaje despertó la alegría de sus seguidores que le mandaron cientos de mensajes a los cuales el intérprete de “16 toneladas” contestó emocionado:
“Son demasiados mensajes para contestar; solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño con el que me escriben y tan bonitos deseos. GRACIAS a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para escribirme”.
Pero también hubo mensajes que le recordaron su pleito eterno con Enrique Guzmán:
“Rómpale su mad... a Enrique Guzmán”, se lee en uno de los comentarios.
TE RECOMENDAMOS: Ana Bárbara “no tiene escrúpulos: Corrió a sus hijos de la casa para que regresara Ángel Muñoz”
El cantante y actor decidió responder con una de las hirientes bromas que han intercambiado durante más de medio siglo para dejar claro que amigos no son:
“Mi padre me enseñó a respetar a mis mayores”.