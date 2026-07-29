Expareja de Omar Chávez lo acusa DE S3CUESTR0 y tras denuncia revela: “temo por mi vida”

"¿Saben por qué no se sabe nadie mi nombre? En ningún lado ha salido, porque me querían muerta, no quieren que yo diga la verdad”.

Denys Chantal Corona Rodríguez, expareja de Omar Chávez Carrasco, afirmó temer por su vida tras la denuncia que interpuso en 2025 contra el boxeador, acusándolo de violencia familiar, lesiones dolosas y secuestro.

La joven indicó que hizo público el caso tras considerar que el padre del deportista, el campeón Julio César Chávez, tiene influencias y ha frenado el avance de la justicia.

Corona Rodríguez, de 27 años, desveló que vivió por más de un año con Omar, sin embargo, ahora se encuentra fuera de México tras desconfiar de las autoridades y aseguró que sobrevive con el apoyo de su familia. Denys Chantal también dijo que recibe amenazas por continuar con el proceso legal.

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“Temo por mi vida y mi seguridad porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel, no quiero fama ni dinero”, sostuvo Corona al periódico Reforma.

"¿Saben por qué no se sabe nadie mi nombre? En ningún lado ha salido, porque me querían muerta, no quieren que yo diga la verdad, se les salió de las manos cuando escapé de todo”, añadió.

Omar Chávez fue procesado el 21 de mayo de 2026, aunque previamente, transcurrió casi un año en el que el boxeador no se presentó a las audiencias, sin tener ninguna consecuencia legal, según el testimonio de la joven.

La primera denuncia por violencia familiar equiparada, la presentó el 4 de marzo de 2025. Dos meses después, en mayo del mismo año, fue sustraída bajo engaños por dos hombres, quienes la llevaron a la casa de su expareja en Culiacán, Sinaloa, donde estuvo privada de su libertad durante 13 días.

“Me busca para hablar según, estas personas van por mí, al momento que yo llego a la casa de Omar, ya tenían planeado hacerme daño, tenían cámaras por toda la casa, llaves en las puertas. Yo no salí del cuarto, me tenían amenazada, me ponían comida en la puerta, no tenía acceso a mi celular”, relató en entrevista.

“Quería que quitara la demanda o me quedara con él a la fuerza para que ya no procediera. Subió en ese tiempo historias a mis redes sociales de que todo bien, que estábamos juntos, cuando era mentira”.

Tras casi dos semanas de encierro, logró escapar engañándolo. Le dijo que le compraría un medicamento que el boxeador pedía. Se trata de Itravil, un potente supresor del apetito, capaz de causar adicción.

“Tenía adicciones, ya ni él mismo se controlaba y los cómplices le llevaban pastillas, son 60 por caja, verdes. Un día los cómplices ya no quisieron darle más y se fueron de la casa, me dejaron sola, yo ya estaba toda golpeada”, sostuvo.

“Le dije: Oye, yo puedo comprarlas, déjame salir. Él no quería, decía que no iba a volver, pero lo convencí, me maquillé, me puse lentes, subí a su camioneta, pero fui a la fiscalía directamente”, explicó la joven.

El 19 de mayo, Denys Chantal amplió su denuncia contra Chávez Carrasco, añadiendo los delitos de lesiones dolosas y privación de la libertad.

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Hasta el momento, las investigaciones se mantienen abiertas, mientras Omar Chávez continúa su proceso legal en libertad. Corona aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa cuenta con material audiovisual que evidencia la violencia que sufrió por parte del boxeador.

Meses antes, el hermano de Omar, Julio César, también fue detenido en California acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, además de irregularidades y fraudes en sus documentos migratorios.

Julio César fue deportado hacia México y trasladado al penal de Hermosillo, en Sonora. Tras varias semanas, también obtuvo libertad condicional.