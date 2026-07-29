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Los sabores de Michoacán que harán de tu viaje una experiencia inolvidable

Julio 29, 2026 • 
TVyNovelas
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Hay destinos que se recuerdan por sus paisajes y otros que permanecen en la memoria por su comida. Michoacán consigue ambas cosas. Cada platillo cuenta una historia y cada rincón invita a descubrir por qué este estado es uno de los grandes tesoros turísticos de México.

La cocina tradicional michoacana es mucho más que una experiencia gastronómica. Fue el paradigma para que la gastronomía mexicana obtuviera el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, gracias al trabajo de generaciones de cocineras tradicionales que han preservado recetas y técnicas ancestrales.

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El recorrido comienza con unas suaves corundas o unos uchepos recién preparados, continúa con una reconfortante sopa tarasca y sigue con especialidades como las carnitas, el pescado blanco del lago de Pátzcuaro, los charales, el churipo, la atapakua, el mole o las clásicas enchiladas placeras. Para cerrar con broche de oro, nada como probar los famosos chongos zamoranos.

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Pero la experiencia no termina en la mesa. Cada platillo se disfruta mejor mientras se recorren los escenarios que hacen único al estado: caminar por las calles de Morelia, navegar rumbo a Janitzio, visitar los talleres artesanales de la Meseta Purépecha, descubrir los paisajes del País de la Monarca o relajarse frente al Pacífico en las playas michoacanas.

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Con 10 Pueblos Mágicos, un Barrio Mágico, playas prácticamente vírgenes, reservas naturales, sitios arqueológicos, mercados tradicionales y una intensa vida cultural, Michoacán ofrece opciones para todos los estilos de viajero, desde quienes buscan aventura hasta quienes prefieren un recorrido gastronómico o cultural.

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Para planear tu próxima escapada de verano puedes consultar la oferta turística, las rutas y la agenda de actividades en visitmichoacan.com.mx, donde además encontrarás a Tata Pancho, el primer asistente turístico virtual de México, listo para ayudarte a diseñar una experiencia a tu medida.

Porque en Michoacán, cada viaje comienza con un sabor... y termina con ganas de regresar.

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