La cena romántica, la moneda del destino y LAS NOMINACIONES DE HOY en ‘La Casa De Los Famosos México 2026’

Masad Altamimi y Brianda Dayanara fueron los primeros en compartir una cena romántica al interior de ‘La Casa De Los Famosos México 2026’. La producción adaptó un espacio por el que llevaron a los habitantes a través de un misterioso túnel y donde les sirvieron menús personalizados.

Flor Vigna fue quien contestó una llamada de Mario Bezares y así pudo elegir a quienes disfrutarían de una velada íntima.

A la cena llegó la pareja que protagonizó el primer encuentro romántico de ‘La Casa’, sin embargo, Brianda en todo momento manifestó que llegó sin estar lista. “Jefa, nos hubieran avisado el día. Yo vengo sin uñas, sin zapatos, no me maquillé. No me pasé el cepillo”. Mientras que Masad le expresó que “no pasa nada”.

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Los platillos de Brianda fueron: costillas barnizadas con salsa de barbacoa, papas a la francesa con finas hierbas, elotes cocinados por más de 48 horas y un strudel de manzana en masa filo, acompañados de una copa de vino francés de Burdeos, un trivarietal de cabernet sauvignon, merlot y pinot noir.

Para Masad hubo comida típica de Arabia Saudita: humus, pan pita, aceitunas y agua natural, de acuerdo con su religión y dieta.

“Con mi esposa viví cuatro años y me separé hace siete años. Pero cuando nos separamos tuvimos problemas de negocios con nuestras familias. Las dos familias nos pidieron que nos separáramos. Tuvimos problemas por seis meses”, explicó.

La moneda del destino

La cena transcurrió sin contratiempos aunque sí con muchas revelaciones. Masad le preguntó a Brianda si tenía novio mientras ella confirmaba su soltería. Y sobre la situación sentimental del árabe, destapó que estuvo casado.Altamimi ya había revelado a otros habitantes que tiene un hijo al que no ve.

Como en temporadas pasadas, los habitantes tuvieron que buscar la moneda que la producción escondió por algún lugar de la casa. De inmediato todos salieron a mover cada rincón para hallarla, pero estaba en uno de los cojines de la sala. Brianda Dayanara fue quien encontró la moneda y que obtuvo el beneficio de otorgar doble puntaje para la nominación.

La primera nominación de la temporada

Este miércoles 29 de julio, los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México 2026’ podrán votar por sus compañeros para que uno de ellos abandone el reality en su primera semana.

El primer nominado directo fue Aldo Rendón, quien fue seleccionado directamente por Arantza Ruiz. Dentro de las llamadas de los exhabitantes, ella pudo elegir y no dudó en colocar al stylist por haberle dicho “inmunda”.

En tanto, hay dos participantes que no podrán ser nominados. Se trata de Cynthia Klitbo y Fede Vigevani. La primera recibió inmunidad de Gema Garoa como otro beneficio de las llamadas y el youtuber por ser infiltrado.

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Hasta ahora la producción no ha dado detalles sobre cómo darán puntos los habitantes sin embargo, las expectativas y los nervios ya están en la conversación.