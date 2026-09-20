Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Es muy cara la reconstrucción maxilar que requirió José Ángel Bichir tras su caída de un tercer piso?

José Ángel explicó también como ha superado emocionalmente las secuelas tras el incidente

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
jose angel bichir operación.jpg

La doctora Liliana Bueno y José Ángel Bichir

Captura Youtube - Mara Patricia Castañeda

José Ángel Bichir se siente tan agradecido con sus nuevos dientes que define a la doctora Liliana Bueno como “manos benditas”.

El actor mexicano está en absoluta recuperación luego del incidente en el que cayó desde un tercer piso debido a una crisis emocional.
En una entrevista con Mara Patricia Castañeda narra los detalles de ese momento pero sobre todo alerta sobre la importancia de atender la salud mental en todos sus síntomas.

“Ahorita estoy con todo: terapia, meditación de todo tipo, ejercicio y el amor de mi madre”.

¿Cómo reconstruyeron la boca de José Ángel Bichir?

Además, José Ángel logró someterse a una cirugía para reconstruir su maxilar que estaba fracturado y al mismo tiempo colocar tres implantes para sustituir los dientes que perdió como consecuencia de la caída.
TE RECOMENDAMOS: María Karuna ya se quiere salir de La Granja VIP... pero también quiere seguir cobrando

Lo doctora a cargo de la cirugía fue Liliana Bueno, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en endoperiontología y prótesis e implantes y perteneciente a ITI (International Team of Implantology), un grupo de profesionales de la implantología expertos en la investigación de vanguardia a nivel mundial.

“Los implantes que usamos con José Ángel son de carga inmediata, es tecnología muy avanzada; y esos mismos implantes nos sirvieron de andamio para injertar el hueso que se había fracturado”.

La doctora Bueno explica en la entrevista con Mara Patricia que se trató de una cirugía para hacer regeneración muscular ósea y colocar un injerto.

“Coloqué membranas de colágeno, es decir, hueso, para ayudar a la regeneración de la parte fracturada”.

El procedimiento, en la página que tiene la doctora Bueno alojada en el sitio Doctoralia, tiene un costo estimado de 25mil pesos por implante.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
Comediante-Bicolor.jpg
Famosos
‘El Comediante Bicolor’ toma de SU PROPIA ORINA y le da a Adal Ramones y al ‘Rey Grupero’ en ‘La Granja VIP’
Una de sus víctimas se negó a beber el líquido, pero el mismo ha presentado diarrea, dolor estomacal y dolor de cabeza que asocian a esta “broma”.
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Imelda Tuñón ya estaba LISTA PARA ENTRAR a ‘La Granja VIP 2’, pero “no me permitieron avanzar”
Septiembre 07, 2026
Famosos
Manelyk González llega a ‘La Granja VIP 2’ con protecciones ante posibles “TRABAJOS” de Santería de Niurka
Septiembre 07, 2026
Famosos
Pedro Sola cuidará los animales de La Granja VIP pero provoca indignación: “Quieren limpiar su imagen”
Septiembre 07, 2026
Famosos
¿Quién es el diseñador de los vestidos de Kristal Silva en La Granja VIP?
Septiembre 03, 2026

Es importante detallar, como se explica en mismo sitio, que cada caso requiere una valoración médica para hacer una estimación real del costo.

En la entrevista, sin embargo, Liliana Bueno apunta.
“Es un procedimiento costoso, sí, pero en Estados Unidos es cinco veces más costoso”.

José Ángel Bichir
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
j balvin.jpg
Famosos
J Balvin publica polémica foto de su ex Valentina Ferrer: “Por cosas como esa te dejaron”
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala (1).jpg
Famosos
¿Cómo se ven juntos Alexis Ayala y su nueva novia Marieta? Tenemos las FOTOS
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
marialeon.jpg
Famosos
María León salió de su zona de confort y debuta en cine: “Ha sido un semestre de arriesgar”
Septiembre 19, 2026
 · 
Edson Vázquez
LATINGRAMMY---.jpg
Famosos
Lista de nominados para la entrega número 27 de los Latin GRAMMYs
Septiembre 19, 2026
 · 
TVyNovelas
israel-jaitovich--.jpg
Famosos
Israel Jaitovich apuesta por reinventar la comedia con “México, lindo y qué risa”
Con más de cuatro décadas frente a las cámaras y detrás de la producción, apuesta por reinventar el sketch con una mirada más cinematográfica que veremos en “México, lindo y qué risa”
Septiembre 19, 2026
 · 
Nayib Canaán
ernesto laguardia rodilla (1).jpg
Famosos
Así se dañó la rodilla Ernesto Laguardia para siempre: era un intrépido biker y tenemos fotos de ese día
Laguardia tenía una pasión ilimitada por las motocicletas y eso le costó caro en 1998
Septiembre 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
kunno niurka.jpg
Famosos
¿Por qué Kunno le dijo a Niurka que la quería de suegra? Este es su amor imposible
Kunno se ha sentido decepcionado con Niurka durante su convivencia en La Granja VIP
Septiembre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
marianaochoa--.jpg
Famosos
Mariana Ochoa queda fuera de la placa de nominados de La Casa tras cardiaco duelo por la salvación
Ese Pérez y Brianda Deyanara intentaron ganar, pero la suerte estuvo del lado de Mariana.
Septiembre 18, 2026
 · 
MrPepe Rivero