¿Es muy cara la reconstrucción maxilar que requirió José Ángel Bichir tras su caída de un tercer piso?

José Ángel Bichir se siente tan agradecido con sus nuevos dientes que define a la doctora Liliana Bueno como “manos benditas”.

El actor mexicano está en absoluta recuperación luego del incidente en el que cayó desde un tercer piso debido a una crisis emocional.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda narra los detalles de ese momento pero sobre todo alerta sobre la importancia de atender la salud mental en todos sus síntomas.

“Ahorita estoy con todo: terapia, meditación de todo tipo, ejercicio y el amor de mi madre”.

¿Cómo reconstruyeron la boca de José Ángel Bichir?

Además, José Ángel logró someterse a una cirugía para reconstruir su maxilar que estaba fracturado y al mismo tiempo colocar tres implantes para sustituir los dientes que perdió como consecuencia de la caída.

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Lo doctora a cargo de la cirugía fue Liliana Bueno, egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en endoperiontología y prótesis e implantes y perteneciente a ITI (International Team of Implantology), un grupo de profesionales de la implantología expertos en la investigación de vanguardia a nivel mundial.

“Los implantes que usamos con José Ángel son de carga inmediata, es tecnología muy avanzada; y esos mismos implantes nos sirvieron de andamio para injertar el hueso que se había fracturado”.

La doctora Bueno explica en la entrevista con Mara Patricia que se trató de una cirugía para hacer regeneración muscular ósea y colocar un injerto.

“Coloqué membranas de colágeno, es decir, hueso, para ayudar a la regeneración de la parte fracturada”.

El procedimiento, en la página que tiene la doctora Bueno alojada en el sitio Doctoralia, tiene un costo estimado de 25mil pesos por implante.

Es importante detallar, como se explica en mismo sitio, que cada caso requiere una valoración médica para hacer una estimación real del costo.

En la entrevista, sin embargo, Liliana Bueno apunta.

“Es un procedimiento costoso, sí, pero en Estados Unidos es cinco veces más costoso”.

