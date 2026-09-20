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Alejandra Guzmán publica video desde el hospital y rodeada de los médicos que le acomodaron la cadera

¿Cuál es el estado de salud de La Guzmán tras la cancelación de su concierto en Veracruz?

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
alejandra guzman (2).jpg

Alejandra Guzmán

Instagram

Alejandra Guzmán ahora ya puede reírse de lo que le pasó este sábado durante el inicio de su concierto en Veracruz.

“Tan prendidos que estábamos caray”, escribió la cantante en un video publicado la madrugada de este domingo.
La Guzmán atraviesa por una etapa complicada. En 2025 tuvo que suspender su gira de conciertos para someterse a un tratamiento que aliviara sus dolores en la cadera, donde tiene dos implantes de titanio.
En marzo tuvo, de hecho, un accidente casero que le provocó un nuevo problema: “se le zafó la cadera” contó su padre Enrique Guzmán.
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En julio de este 2026, Alejandra se emocionó con la noticia de que volvía a los escenarios.
Este sábado, ese entusiasmo se convirtió en preocupación cuando, en el inicio de su concierto en Veracruz, otra vez se le zafó la cadera y no podía levantarse por lo que tuvo que trasladarse en ambulancia hacia una clínica.

¿Cómo se encuentra Alejandra Guzmán?

Ahí recibió la atención esmerada de un equipo de médicos que corrigió el problema.

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En cuanto se sintió mejor, Alejandra recobró las ganas de cantar y ahí mismo, en la cama del hospital, se puso a cantar “Ten cuidado con el corazón”, rodeada de médicos y enfermeras.

Prometió, además, volver pronto a Veracruz para reponer el concierto.

alejandra guzmán
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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