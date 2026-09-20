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María Karuna ya se quiere salir de La Granja VIP... pero también quiere seguir cobrando

María tiene la duda: "¿me penalizan si me salgo?”, le preguntó a Carlos Trejo

Septiembre 20, 2026 • 
Alejandro Flores
maria karuna.jpg

María Karuna

Captura LG VIP

María Karuna ya hasta hizo su maleta.

A pesar de que los nominados tienen hasta la mañana del domingo para preparar sus cosas para llevárselas en caso de que sean eliminados, María Karuna no puede esperar: “no tengo por qué soportar esto”.
María Karuna ha tenido varios conflictos dentro de La Granja e incluso fue amonestada por la producción debido a que suele quitarse el micrófono para platicar con algunos de los granjeros.

María está nominada y podría salir el domingo por decisión del público, pero está tan harta del encierro y los pleitos que tiene con Azalia, que ya quiere irse.

“No tengo por qué estar soportando groserías; no soy una mala persona y no me lo merezco”, dijo respecto a los reclamos que suele recibir de parte de Manelyk y Azalia.

¿Por qué no renuncia María Karuna a La Granja VIP?

Durante este sábado, consulto con Carlos Trejo sobre la manera en que puede acelerar o de plano exigir su salida.
Su mayor problema, lo sabe, es que tiene un contrato firmado.

“Si se quiere ir uno ¿te penalizan?”, preguntó María a Trejo.

El Cazafantasmas le respondió que no tiene la menor idea, pero María insistió:

“El tema es que no sé si ya te sales y... pues que no te paguen... después de la chin... que te llevas aquí”.

Como Trejo no supo, María dijo que tratará de preguntar, muy probablemente durante la gala de eliminación de este domingo, si le siguen pagando a pesar de renunciar a estar dentro la Granja.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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