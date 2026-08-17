Ricardo Peralta se ríe a carcajadas de quienes lo abuchearon en La Más Draga

“Ya estoy curtida”, dice Ricardo Peralta desde la comodidad de su cama, donde grabó un video para responder a la polémica que generó en la final de La Más Draga 2.

Peralta junto con César Doroteo fueron elegidos ganadores de un reconocimiento por su proyecto de Pepe y Teo, el cual se les entregaría durante ese episodio final que se realizó en vivo este sábado.

Sin embargo, cuando fueron mencionados, el público reaccionó con un abucheo general. El ruido fue tan estentóreo que Ricardo y César no subieron a recibir el premio.

En su lugar, el galardón lo recogió Liza Zanzuzzi.

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¿Qué dijo Ricardo Peralta de los abucheos?

La mañana de este domingo, Ricardo decidió responder a todos sus haters a los que acusó de ser buleadores.

“Les aviso ahora que no me voy a esconder porque si algo sé, porque yo antes era un bully, es que lo que quiere un bully es que vayas y te escondas. Yo no me voy a dejar ganar, amor”.

Ente carcajadas y comentarios llenos de sarcasmo, Ricardo confesó que, de hecho, él fue un buleador.