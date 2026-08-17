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Ricardo Peralta se ríe a carcajadas de quienes lo abuchearon en La Más Draga

El influencer los acusó de hacerle bullying

Agosto 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ricardo Peralta

Instagram

“Ya estoy curtida”, dice Ricardo Peralta desde la comodidad de su cama, donde grabó un video para responder a la polémica que generó en la final de La Más Draga 2.

Peralta junto con César Doroteo fueron elegidos ganadores de un reconocimiento por su proyecto de Pepe y Teo, el cual se les entregaría durante ese episodio final que se realizó en vivo este sábado.
Sin embargo, cuando fueron mencionados, el público reaccionó con un abucheo general. El ruido fue tan estentóreo que Ricardo y César no subieron a recibir el premio.
En su lugar, el galardón lo recogió Liza Zanzuzzi.
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¿Qué dijo Ricardo Peralta de los abucheos?

La mañana de este domingo, Ricardo decidió responder a todos sus haters a los que acusó de ser buleadores.

“Les aviso ahora que no me voy a esconder porque si algo sé, porque yo antes era un bully, es que lo que quiere un bully es que vayas y te escondas. Yo no me voy a dejar ganar, amor”.
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Ente carcajadas y comentarios llenos de sarcasmo, Ricardo confesó que, de hecho, él fue un buleador.

“Yo también era mier... y yo sé cómo son... lo bueno que ahora soy una virgen”.

Ricardo Peralta La Más Draga
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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