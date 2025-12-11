Suscríbete

La Más Draga

Se trata de un reality show donde distintas Drag Queens de Latinoamérica enfrentan retos semanales para encontrar a quien se coronará como la mejor de todas. Su primera temporada se lanzó en 2018 y en 2025 concluyó su séptima edición.

La-Más-Draga.jpg
Famosos
Arrestan a exintegrante de ‘La Más Draga’ por viajar a exceso de velocidad, con placas robadas y con un menor
Uno de los excolaboradores del programa fue detenido en las calles de Monterrey.
Diciembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez