La Más Draga
Se trata de un reality show donde distintas Drag Queens de Latinoamérica enfrentan retos semanales para encontrar a quien se coronará como la mejor de todas. Su primera temporada se lanzó en 2018 y en 2025 concluyó su séptima edición.
Arrestan a exintegrante de ‘La Más Draga’ por viajar a exceso de velocidad, con placas robadas y con un menor
Uno de los excolaboradores del programa fue detenido en las calles de Monterrey.
Diciembre 11, 2025
·
Ericka Rodríguez