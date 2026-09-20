Scarlet Gruber vuelve como protagonista en “Todavía te amo": “Van a haber cachetadas, lágrimas y carácter”

La venezolana Scarlet Gruber vive un gran momento en el plano personal como profesional. En julio pasado cumplió cinco años de relación con su novio, el fotógrafo Christopher Esqueda, una pareja que describe como su mayor bendición.

“Es un hombre que me apoya, que me admira, que me quiere ver brillar y eso lo aprecio. Yo también lo admiro muchísimo y quiero verlo brillar”, expresó la actriz en entrevista con TVyNovelas.

A pesar de la solidez de su romance, Scarlet asegura que ni el matrimonio ni la maternidad están en sus planes inmediatos. “Estoy tan tranquila, tan bien y tan en paz que no es algo que necesite. Si se da, pues bienvenido, pero no es algo que busco. Estoy muy feliz y plena ahorita como estoy”, confesó.

Scarlet Gruber destacó el apoyo incondicional de su pareja, quien, gracias a su ojo profesional como fotógrafo, siempre le da consejos sobre postura y presencia en escena.

“Siempre me está dando tips, como ‘párate bien’, y me encanta porque en esta carrera es muy difícil conseguir una pareja que te quiera ver bien”, agregó.

Pero la felicidad no solo llega del amor. Scarlet está a punto de dejar atrás los roles de villana para dar vida a María Emilia, la protagonista de Todavía te amo, la nueva producción de Carlos Bardasano que se estrenará en la pantalla de las estrellas a principios de 2027. “Ya lo merecía, ¿verdad? Ya había que dejar atrás las villanías y que puedan tener una historia de amor bonita”, comentó emocionada.

Sobre su personaje, adelantó que María Emilia es una mujer aguerrida y de carácter fuerte que debe empezar de cero para sacar adelante a su familia.

Carlos Bardasano y Scarlet Gruber José Luis Ramos

“Se sacrifica mucho, se deja de ver a ella misma, entonces llega Santiago (Brandon Peniche) a decirle: ‘También te toca verte a ti’. Y así comienza a adentrarse en esta historia de amor que la hace transformarse muchísimo, porque empieza con una coraza y ese miedito de entregarse por completo”, detalló.

Y aunque la trama promete lágrimas —“a mí me encanta llorar”, bromeó—, asegura que no se trata del melodrama tradicional, sino de una historia con mucha chispa y un amor adolescente que vivirá como una montaña rusa de emociones.

“ME SIENTO MUY AFORTUNADA DE PODER HACER LO QUE MÁS AMO”

En esta nueva aventura, Scarlet compartirá otra vez escena con Brandon Peniche, con quien ya había trabajado en Doménica Montero, melodrama en el que fueron los villanos principales. “Desde entonces tenía muchísimas ganas de volver a trabajar con él; me parece que tiene un gran talento y además es un gran compañero, generoso y respetuoso”, afirmó.

También se reencontrará con Samadhi Zendejas, su hermana en la ficción, con quien guarda un gran parecido físico. “Ya me lo han dicho y también con Graco Sendel, los tres estamos perfectos y eso me encanta”, dijo.

Sin embargo, advirtió que en la pantalla no serán hermanas unidas, sino que tendrán constantes enfrentamientos: “Van a haber cachetadas y van a ver el carácter”, adelantó entre risas.

Finalmente, la actriz reflexionó sobre su versatilidad actoral. “Me encantan interpretar las dos. A las villanas las disfruto muchísimo, me divierto, hago villanías que no podría hacer en mi vida real. Y con estas protagonistas se siente ese amor, esas maripositas en el estómago”, explicó. Y recordó con cariño su papel de Kiara Salerno en Doménica Montero, un personaje malo pero querido por el público gracias a su picardía y a que era una víctima de las circunstancias.

“Creo que Angelique Boyer fue una gran líder, aprendí muchísimo de ella, como pienso aprender muchísimo de todo este elenco. Me siento muy afortunada de poder hacer lo que más amo”, concluyó.