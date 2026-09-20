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¡Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa fueron casi novios hace 20 años! Pero uno de ellos tenía pareja

Prometieron que la siguiente semana revelarán más detalles sobre unos posibles besos entre ellos

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernesto laguardia (1).jpg

Mariana y Ernesto, en la fiesta

Captura LCDF

El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa, fue Ernesto Laguardia el primero en enterarse.

Así quedó grabado en el documental “4 Labios”, que registró todo el proceso de separación de OV 7 y que coincidió con la salida de Mariana de Televisa para irse a TV Azteca.
Es ese día Mariana busca a Laguardia en los camerinos. El actor la ve con incredulidad y primero piensa que es una broma para la cámara del documental.
Mariana se pone seria y le confirma:
“Es cierto, estoy contenta... obviamente me duele mucho porque sé que (TV Azteca) es una empresa mucho más chica pero creen mucho en mí”.

¿Cómo fue el romance de Ernesto y Mariana?

Ahora, 20 años después, se revela la razón de ese peculiar encuentro: Ernesto y Mariana estaban en trámite de enamorarse.
Ese secreto lo vinieron a revelar ahora que están juntos en La Casa de los Famosos México. Llevan ya en el reality show casi dos meses y no habían dado señales de ese recuerdo romántico hasta este fin de semana en el que surgió la plática con Memo Schutz.
Mariana lo dijo por primera vez durante la fiesta del viernes en donde dijo de manera escueta pero contundente:

“Ernesto y yo salimos”

La noticia impactó de tal manera que la conversación siguió este sábado.
Mariana acusó a Ernesto de dejarla “en visto”, ya que después de algunas citas, simplemente dejó de llamarla.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Pero Ernesto respondió con tranquilidad. Le explicó que en ese tiempo él tenía novia y por eso decidió detener el coqueteo.
Ochoa quiso entonces defenderse: “Eso yo no lo sabía”.

Pero Laguardia otra vez la corrigió: “Sí sabías, sí sabías”.
En caso de que Ernesto se quede una semana más en La Casa, prometieron revelar más detalles, como si hubo o no besos en esas citas que tuvieron.

Mariana Ochoa Ernesto Laguardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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