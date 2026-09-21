Penúltimo posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué tanto se dijeron a la cara?

En pleno día 57 de competencia, y en el penúltimo posicionamiento, La Casa de los Famosos México vivió una nueva gala emocionante donde los habitantes se dijeron las verdades a la cara.
Los nominados de la noche fueron: Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Cynthia Klitbo.
¿Qué se dijeron en el posicionamiento?
Yahir se posicionó con Memo:
Quiero que te vayas de La Casa porque te estimo mucho, he sentido que la energía ha sido más baja que las semanas anteriores. Yo creo que tiene que ver con las ganas de ver a tu familia, y creo que has pasado más horas dormido que haciendo cosas aquí; y aún estando nominado, me hubiera gustado ver la garra, compitiendo la salvación, dándolo todo, eso me hubiera encantado ver. Me encantaría que te quedaras.
Memo respondió: “Esta semana fue la más complicada, el juego me rompió por unas horas y unos días. Extraño demasiado a la familia pero estamos aquí y estamos a un par de semanas. Tenemos todos altibajos, pero quisiera cambiar tu perspectiva si el público me salva”.
“Estoy disfrutando el proyecto, pero ahora quiero que mi familia se sienta orgullosa y regresarle algo al público que ya me salvó 4 veces”, dijo Memo Schutz.
Mariana Ochoa se posicionó con Ese Pérez:
“Quiero que te vayas porque siento que siempre he sido respetuosa y alegre contigo, eres chistorete, pero cada vez llegan a un límite que conmigo no lo has pasado. Trataste de voltearme a Yahir, cuando abrí la subasta, ya había tenido una plática con mi equipo. Tú quisiste cambiarme en el cine y dentro de La Casa ponerme a mi equipo en contra; si te quedas, pregunta, porque no me gustaría”.
Ese Pérez respondió: “Eres una señora que no tiene palabra, y otra vez vuelve a ser chismosa. Hablas de límites, creo que sé ponerlos. No tengo por qué indagar en lo que hagas, eres de la que menos me importa en esta casa”.
Brianda se posicionó con Ernesto Laguardia:
“No te siento dentro del juego. Hace unas semanas dijiste que ibas a dar mucho, y yo me emocioné. Te sentí hasta como un villano, y siento que no he visto mucho ese Ernesto Laguardia por el que tanto me emocioné; siento que en convivencia eres distanciado”.
Ernesto respondió: “Estás en un error, esta semana estuve en la suite y eso hace difícil la convivencia, que no hayas estado tú, te invito a que lo hagas, son cosas que al público le importan. Hace unas semanas hablamos de la madurez para juzgar a las personas y espero que lo compartamos”.
Gema se posicionó con Ernesto Laguardia:
“He observado que cuando las cosas no salen como quieres, te molestas, y te tensas, y no sé por qué, me tenso yo también; ahorita que estoy parada aquí, estoy pensando que si regresas vas a estar sentido y para el martes otra vez relajado conmigo”.
Ernesto respondió: “No, Gema. Lo que pasa es que es como mis batallas, y no tengo por qué estar sacándolas a flote a cada instante. Lo hiciste bien en la prueba de presupuesto; estás sintiendo una presión extra, pero no estoy enojado contigo, al contrario, te he defendido. Se trata de sobrevivir, creo que tú lo has entendido, y yo también”.
¿Qué se dijeron en el Sinceramiento?
Ese Pérez se sinceró con Cynthia Klitbo: “Lejos de que te he visto triste y agobiada, en algún punto también te caigo mal, hemos rozado de repente, es algo natural y no pasa nada. Me gustaría que sepas que no tengo nada contra ti; eres de las más apreciadas dentro de esta Casa. “Eres bien lángara, no me caes mal, sé que te tienes que posicionar”, respondió Klitbo.
Karina se sinceró con Ernesto Laguardia: “Te considero fuerte, sabes jugar, eres estratega y yo quiero llegar a la final”.
“Tienes toda la razón, yo ya quemé mis naves para llegar a la final, es mi objetivo. Por otro lado, sé que las cosas aquí son vividas al 100%, hay un posicionamiento ahí, donde yo no sigo nadando en la hereida, yo también te considero una competidora fuerte”, respondió Laguardia.
Memo Schutz se sinceró con Ernesto Laguardia: “Eres un competidor muy fuerte; tienes una carrera intachable; me dolió mucho ver que levantaras la mano para quedar con la inmunidad en beneficio tuyo y detrimento de todos, no había necesidad. No te miento, me sorprendió de ti, más que de todos”.
“Me extraña mucho lo que me dices, ya que te declaras el no rey de la moralidad, pero con ciertos habitantes esa moralidad se convierte en todo lo contrario. Como le dije a Karina, si tú sigues con el dedo en la herida, ese es tu problema, yo voy a la final”, respondió Laguardia.
“Me queda claro que vienes a competir, eso es una vez más lo que me sorprende porque no tienes necesidad”, refutó Schutz. Pero Laguardia respondió: “Los límites son la educación, y este es un juego y hay que entenderlo”.
Cynthia se sinceró con Ernesto Laguardia: “Además de las razones que dio Memo, cuando yo te propuse una historia de terror, mi intención era que fuera un juego para que toda la casa jugara, pero tú te molestaste y me pareció egoísta de tu parte; se trataba para que toda la casa; te estuvimos rogando tres días. Entiendo que quieres ganar, se me va la vida en una convivencia divertida con los que quedamos”.
“Lo que habíamos platicado era que las hiciéramos nosotros, no me negué; sin embargo, también te digo que parece que se entendiste mal. Dijiste que entendías a Gema y su juego, no entiendo por qué vienes a reclamar”, dijo Ernesto. Cynthia refutó: “Gema ha tenido una estrategia pero has jugado con la bandera de señor honorable y a la hora de la hora estabas dispuesto a vender el presupuesto”.
“Si vas a juzgar con la misma vara, juzga con la misma a todos, y no soy doble cara, soy un señor, igual que considero que tú eres una señora”.
Ernesto se sinceró con Ese Pérez: “Quiero que te vayas porque eres un contrincante fuerte”. “Te agradezco tus palabras, no des por alto lo que escuchaste de cada persona; aquí uno malinterpreta todo, pero sí he notado que te enojas porque te nominan, conmigo también te he sentido distante”.