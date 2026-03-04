¡Confirmado! Timbiriche ya tiene fecha para cuarto reencuentro: ¿Cuándo es su primer concierto?

Desde 2025, se hablaba de un posible cuarto reencuentro de Timbiriche. Incluso se mencionó que Paulina Rubio volvería, luego de que Erik Rubín compartió una foto con ella... Sin embargo, todo quedó en planes no confirmados.

Pero este marzo de 2026, ya se confirmó que Timbiriche vuelve.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México ya se preparan eventos rumbo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Banorte.

Pero en una de las ciudades sede de esta gran fiesta deportiva, habrá conciertos especiales. Se trata de la iniciativa de Host City Ciudad de México, con “México Vibra”, una serie de conciertos encabezada por Alejandro Fernández y Carín León.

El 9 y 10 de junio se realizarán los conciertos como antesala del Mundial, en el Auditorio Nacional.

Las figuras confirmadas abarcan todos los géneros, y dentro de ellos, se encuentra Timbiriche, así que se trata de su regreso triunfal a los escenarios.

💚⚽️❤️ pic.twitter.com/hfADE1wSk1 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

Además de Alejandro Fernández y Carín León, se confirmó a:

Emmanuel

Mijares

Lucero

Banda EL Recodo

Carla Morrison

Timbiriche

En los próximos días se darán a conocer detalles de la venta de boletos.

Cabe señalar que Host City Ciudad de México prepara el FIFA Fan Festival en el Zócalo de CDMX, del 11 de junio al 19 de julio, donde habrá transmisión en vivo de los partidos y distintas actividades.

El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial. ⚽️



Detrás de cada avance hay un equipo entero poniendo el alma y el corazón en cada rincón. ❤️🇲🇽



Aquí se construye el escenario donde volveremos a hacer historia. ¡Faltan… pic.twitter.com/VPWlaFZ68e — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

Será el cuarto reencuentro de Timbiriche

Después de marcar la historia de la música en los años 80, Timbiriche se reencontró por primera vez en 1998. Luego repitieron 10 años después, y para celebrar sus 35 años, volvieron a hacer gira juntos.

Solo en el primer reencuentro participó Paulina Rubio, por lo que la expectativa para esta cuarta reunión es si La Chica Dorada volverá con sus compañeros.