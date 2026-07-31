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¿Gala Montes CAYÓ EN ADICCIONES? Su hermana ‘Beba’ se sinceró y contó si consume sustancias

En medio de su distanciamiento, ‘Beba’ aclaró cuál es su estado de salud.

Julio 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La hermana de Gala Montes aclaró si está en adicciones.

YouTube/Instagram

“Desconozco, bebé. Pero lo que se ve, no se juzga”.

Hace unos días, Gala Montes sorprendió con sus polémicas declaraciones en contra de Mariana Echeverría. Y es que dijo que la reaparición de la conductora a ‘La Casa De Los Famosos México’, ocurrió porque esta más delgada.

En sus historias de Instagram, Gala lanzó un mensaje en el que cuestionó que el público cambiara su percepción solamente porque Mariana bajó de peso. “Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”, dijo.

Y añadió: “Se inyectaron ‘Mounjaro’ o ‘Ozempic’, está de moda. No pueden decir que ahora les cae bien Mariana Echeverria porque está flaca”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Gala Montes estalla por el apoyo a Mariana Echeverría: “DEJEN DE PERDONAR a gente porque bajó de peso”

Sin embargo, no solamente sus palabras llamaron la atención sino también su aspecto, por ello comenzaron las especulaciones sobre su estado de salud y si cayó en adicciones.

Además, fue la periodista Ana María Alvarado quien dio a conocer que el viaje que Gala tuvo con su sobrina Alabama habría sido el detonante.

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”, detalló la comunicadora.

Y aunque días atrás ‘La Beba’ se negó a dar detalles sobre la pelea y distanciamiento con su hermana, en un encuentro con la prensa sorprendió primero al no querer abordar el tema, pero después al decir: “Desconozco, bebé. Pero lo que se ve, no se juzga”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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NO TE VAYAS SIN LEER: Gala Montes revela distanciamiento con su hermana Beba y que LE PROHIBIÓ ver a su sobrina

Sin abundar, también confirmó que su hija está al tanto de todo lo que sucede con su tía debido a que también le han llegado comentarios, pero que elige sólo brindarle la información necesaria sobre el tema.

Gala Montes Beba Montes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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