Hija de Alicia Villarreal desata críticas al decir que “JAMÁS me van a ver trabajando”

“Jamás, oigan, jamás me van a ver trabajar. No les voy a dar ese gusto”.

Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal, incendió las redes sociales tras declarar que “jamás” la verán trabajar. Y es que sus seguidores les cuestionaron al respecto y contundente respondió.

Los dichos de la hija de Arturo Carmona generaron cientos de reacciones por parte de los usuarios, quienes criticaron lo que dijo. Y aunque horas después expresó que se trataba de un comentario con sarcasmo, lo que no aclaró fue la actividad que realiza para mantenerse.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor de la joven cuestionó a Melenie sobre su situación laboral. En tanto, Carmona, de 27 años, dijo:

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@susanitatieneun8aton Melenie Carmona en medio del escándalo, luego de ser tajante al afirmar que jamás la verán trabajando aunque la respuesta suena soberbia sus seguidores saben que Melenie a veces suele ser sarcástica en sus comentarios Fue en una dinámica de preguntas y respuestas que la hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona realizó y a pregunta de un seguidor quien la cuestiona sobre cuando la verían trabajando, ella fue tajante con su respuesta aunque suele ser sarcástica ante ciertos cuestionamientos #fyp#viral#parati#meleniecarmona ♬ sonido original - Susanita tiene un 🐭

“Ya que andamos aquí hablando con total honestidad, les puedo decir que jamás, jamás me van a ver trabajando y quiero que eso quede súper claro para que ya no me estén preguntando. Jamás, oigan, jamás me van a ver trabajar. No les voy a dar ese gusto”.

Visiblemente molesta, cerró la conversación, lo que también provocó que los internautas la criticaran y le hicieran saber que el dinero no es eterno y que nunca debería descartar trabajar, pues la vida da muchas vueltas.

También compararon sus palabras con lo que dijo Cristian Castro en el pasado, indicando que lo que más le gusta es “no hacer nada”.

Horas después de sus declaraciones, Melenie compartió la captura de una conversación que tuvo con un allegado, quien le comentó que sus publicaciones estaban siendo sacadas de contexto.

“Los que tienen tiempo siguiéndome conocen mi humor; saben cuándo estoy siendo sarcástica y cuándo no. Se lo toman muy personal”, indicó.

Luego publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece usando un gafete de Banorte, acompañada del mensaje: “Pa’ que vean que sí trabajo”.

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¿A qué se dedica Melenie Carmona?

Según sus redes sociales, la hija de Alicia Villarreal se desempeña como influencer, modelo, embajadora de marcas y creadora de contenido.

Y de acuerdo a ‘Las Estrellas’, estuvo Mercadotecnia y debutó como cantante en 2022 junto a su madre en el Festival Nortex, en Monterrey. Dos años después participó en ‘Juego de Voces’.

También ha incursionado en la actuación al participar junto a su padre en la obra de teatro ‘La Vida Galante’, en la que interpretó un número musical con La Única Internacional Sonora.