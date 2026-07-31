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Raúl Araiza enfrenta proceso legal: Es uno de los famosos defraudados en torre de departamentos de lujo

El conductor de Hoy va contra la misma empresa que, presuntamente, ha defraudado a más famosos como Irina Baeva y el hijo de Esteban Arce, en la entrega de departamentos en Torre Mistral.

Julio 31, 2026 • 
Grisel Vaca
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Raúl Araiza

Getty Images

Tras el escándalo de fraude inmobiliario que afecta a decenas de compradores de departamentos de lujo en la Torre Mistral, ubicada en la exclusiva zona de Santa Fe, el actor y conductor Raúl Araiza confirmó a TVyNovelas que, al igual que otras figuras públicas como la actriz Irina Baeva y el hijo del conductor Esteban Arce, es víctima de un presunto fraude orquestado por Grupo Península y el empresario Gustavo Tomé Velázquez.

Araiza evitó dar detalles específicos sobre su caso debido a que mantiene una demanda contra el mismo grupo empresarial, pero en una torre diferente. “Mi tema es legal, fuerte, importante, con el mismo grupo, pero en otra torre”. Sin embargo, no dudó en calificar la situación como un abuso sistemático contra el esfuerzo de quienes buscan un patrimonio.

Según el conductor, los problemas en el complejo habitacional vienen de larga data. “La Torre Mistral tiene muchos problemas desde hace mucho y todo viene de la misma constructora que se llama Península. El problema es que toman los enganches para tapar hoyos, pero destapan otros. Esa es la manera de trabajar del director general de ese grupo”, señaló.

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Raúl Araiza señaló que a los propietarios se les exigen cuotas extraordinarias exageradas para resolver carencias básicas. “Imagínate, te dicen que hay un problema de luz y quieren que les des 100 mil pesos para arreglar el problema, ¡pero de todos los departamentos! Obviamente eso es para tapar otros hoyos. Son muchas cosas de funcionamiento, a veces el gimnasio, a veces la alberca... y las cuotas son muy altas, exageradas”, explicó.

Aunque el actor dijo que su exesposa, Fernanda, es quien conoce a detalle el estado del inmueble que adquirió, destacó que la zona de Santa Fe es magnífica, pero sentenció: “Mistral es el hoyo negro de Santa Fe”.

De acuerdo con información publicada en la revista Ajá!, la denuncia de los afectados es contundente. A los compradores se les prometió un complejo con acabados de lujo, spa, business center, cine 3D, alberca semiolímpica, gimnasio y salón de yoga. Sin embargo, lo que encontraron fue muy distinto: departamentos entregados en obra negra, una alberca que no es viable porque la estructura no soporta el peso del agua (en su lugar se construyó un chapoteadero), un “cine” para seis personas y un centro de negocios diminuto.

El conductor se mantiene positivo, asegura que disfruta su trabajo y ya se prepara para su regreso a las telenovelas.

La situación se agrava con una deuda por concepto de predial y agua que supera los 400 mil pesos por cada condominio, así como la existencia de un solo elevador para un edificio de 34 pisos que debía contar con tres. Incluso, señala la publicación, Protección Civil de la Ciudad de México ha declarado el conjunto habitacional en “alto riesgo” debido a la falta de protocolos e infraestructura que sustente su viabilidad.

Pese al estrés del proceso legal, Raúl Araiza se mostró optimista y en paz.

El conductor del programa Hoy compartió que atraviesa un gran momento personal, disfrutando de su relación con su pareja Yaya, de sus hijas y de su regreso a las telenovelas con Te esperaba, producción de Silvia Cano.

“Me tardé en encontrar estabilidad en cuanto al amor, pero ahorita estoy feliz. Siento que estoy en mi mejor momento, en una etapa en la que trabajo menos y gozo más mi vida”, confesó.

Además, habló de su lucha contra las adicciones, asegurando que lleva aproximadamente tres años sin beber alcohol, aunque aclaró que “los resbalones son parte de la enfermedad”. “Ya no quiero sufrir, hoy estoy muy tranquilo”, concluyó.

Las empresas señaladas en la presunta red de fraude incluyen a Desarrollos Sustentables Santa Fe (dirigida por Gustavo Tomé Velázquez), NMS Capital (Némesis Capital), REIS (Rendimiento Inmobiliario) y Grupo Génesis, las cuales, según la publicación, han evadido sus responsabilidades.

raúl araiza Programa Hoy No te pierdas
Grisel Vaca
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