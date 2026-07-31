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Los Tigres del Norte estrenan “México sigue de pie” y recuerda que la grandeza del país habita en su gente

“México Sigue De Pie” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Julio 31, 2026 • 
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Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte presenta “México Sigue De Pie”, un emotivo homenaje a la fortaleza, la resiliencia y la dignidad del pueblo mexicano.

Con una letra profundamente arraigada en la identidad nacional, “México Sigue De Pie” reconoce el esfuerzo diario de la gente trabajadora, honra las raíces históricas y celebra la inmensa riqueza cultural de la nación.
Más que una respuesta a las adversidades, la canción surge como una invitación a enaltecer la solidaridad y la capacidad de los mexicanos para salir adelante, recordando que la verdadera grandeza de un país siempre habita en su gente.

Fieles a la esencia que ha marcado su trayectoria, ‘Los Ídolos del Pueblo’ vuelven a utilizar la música como un vehículo para conectar con el sentir de su público. Con este lanzamiento, reafirman el compromiso de crear canciones que trascienden en la música para convertirse en auténticos himnos de pertenencia y orgullo.

Más que un nuevo sencillo, “México Sigue De Pie” es una celebración a las raíces, la unidad y el espíritu de un país que nunca deja de levantarse; una prueba más de la maestría de Los Tigres del Norte para convertir su música en la voz de todo un pueblo.

Los Tigres del Norte han construido un legado, sin precedentes, al convertir su música en el reflejo de las historias, luchas y sueños de millones de personas, consolidándose como los máximos exponentes de la música mexicana a nivel mundial y llevando con orgullo sus tradiciones a cada rincón.

Los Tigres del Norte
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