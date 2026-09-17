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¡Vapulean a Niurka en la segunda nominación de La Granja! “Te prohíbo que me toques”

Estos son los nominados de este 16 de septiembre

Septiembre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
nominaciones la granja vip.jpg

La Granja VIP

Captura Instagram LG VIP

La segunda Asamblea Cara a Cara de La Granja VIP dinamitó los pleitos entre los dos grupos más enemistados: el liderado por Manelyk y Azalia contra el de Niurka y Rafa Mercadante.

Esta semana, el mayor de los problemas fue el uso de las camas, ya que todos quieren el privilegio de las camas individuales. El pleito llegó hasta el punto de que el capataz tuvo que conseguir una “tregua” para que ponerse de acuerdo en cómo compartir espacios para dormir.

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¿Quiénes están nominados en la segunda semana?

Así fueron las nominaciones de la segunda semana en La Granja VIP:

  • Mono le dijo sus verdades a “la señora Niurka": Sus razones fueron que lo irritó y que no la ha logrado descifrar.

  • Kenny Avilés nominó a Niurka: “Siento a veces una vibra extraña; a veces te siento verdadera, a veces no”, le dijo Kenny.

  • Kevin Bicolor llamó Cara a Cara a Bebeshita: Argumentó el pleito de las camas ya que Bebeshita insiste en ocupar una cama individual.
  • Fernando Lozada nominó a Mónica Escobedo: Le dijo que esta harto de sus quejas a la hora de la comida.
  • Niurka le dijo sus verdades a Bebeshita: “Te nomino porque me parece muy triste que esta no es tu casa, esta es La Granja y todos tenemos los mismos derechos. No necesito tus likes. Te nomino porque eres egoísta”.
  • Bebeshita nominó a Mónica por estas razones: “Me criticas mi comidita y se me hace súper raro que la señora Niurka diga que yo no soy empática si siempre hago de comer”.
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  • María Karuna nominó a Kevin Bicolor: Le dijo que considera que no está dando el contenido que puede.
  • Ivonne Montero llamó al Cara a Cara a Natalia Alcocer: Le dijo manipuladora y refrendó su opinión de que es una traidora.
  • Kunno se fue contra Niurka: “Tu juego es súper predecible, es algo que ya hemos visto y me has abrazado sin mi consentimiento. Te prohíbo que me vuelvas a tocar”. Niurka no quiso responder.

  • Manelyk nominó a Niurka: Le dijo que tiene un corazón lleno de odio del pasado. “Estás amargada. No haces las actividades ni al tío Pepe lo respetas. Ya chica, supérame”. Niurka no respondió.

  • Pascal llamó a Mónica: Le dijo que como capataz, él vio que Mónica no fue lo suficientemente propositiva.
  • Carlos Trejo nominó Mónica Escobedo: ¿La razón? Que no lavo su plato.
  • Mónica le dijo sus verdades de Bebeshita: “Te caíste en tu propia mier... Te embarraste por defender a otros”, le dijo Mónica.

Los nominados de esta semana serán anunciado esta noche al final de la gala de Cara a Cara. Aquí te lo informaremos en cuanto suceda.

Niurka Marcos La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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