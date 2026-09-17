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Pedro Sola SACA DEL CLÓSET a David Zepeda en ‘La Granja VIP’ y cuenta que anduvo con famoso periodista

Hasta las cámaras cortaron la transmisión con los chismes que estaba soltando el conductor de ‘Ventaneando’.

Septiembre 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pedro sola reveló que David Zepeta “también es gay”.

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“Él trabajó en Azteca, tipazo y también es gay”.

Pedro Sola ya había advertido que él dice “muchas barbaridades” y que se olvida que en ‘La Granja VIP’ llevan micrófono todo el tiempo. Y en un descuido, el conductor de ‘Ventaneando’ tenía una conversación con ‘Kunno’ cuando habló de más.

Todo comenzó cuando el creador de contenido le contó a Sola cuando comenzó a identificarse como homosexual. “A mí mi despertar gay fue con David Zepeda”, dijo ‘Kunno’.

Al tiempo, Pedro interrumpió para cuestionarlo sobre la difusión de las imágenes al desnudo de Zepeda que se filtraron hace varios años.

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“¿Cuándo viste el video?”, preguntó Pedro.

El amigo de Ángela Aguilar respondió con un “justo” acompañado de risas de ambos.

Pedro Sola revela que David Zepeda tiene otras preferencias

“Él trabajó en Azteca, tipazo y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí, periodista”, declaró Sola.

Lo más curioso es que después de la declaración del presentador, la producción cortó la transmisión de esa cámara y cambio la toma hacia otros participantes del reality.

Cabe recordar que hace un mes, el propio Zepeda abordó el tema y mencionó que está consciente de que se pone en entredicho su sexualidad.

La prensa se encontró con el actor en el aeropuerto, quien lo esperaba para formularle varias preguntas, y así expresó que viajaba para tomarse un tiempo con sus padres.

Al tiempo, los reporteros le cuestionaron sobre los dichos de sus padres y si le han hecho saber que ‘ya quieren nietos’, a lo que fue tajante: “Siempre me preguntan lo mismo y eso da cabida al ‘por qué no se casó’ y luego en redes sociales dudan de mi sexualidad”.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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Por ello, decidió romper el silencio:

“Ese tipo de preguntas me llaman la atención y te la respondo: me encantan las mujeres y no he tenido hijos porque así lo he decidido y así se ha dado la vida. Con mis exnovias no se ha dado esa parte, pero si llegan los hijos yo seré el más feliz”, manifestó.

David Zepeda Pedro Sola La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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