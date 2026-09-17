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Destapan el capítulo DESCONOCIDO de ‘El Chavo del 8’ en el que aparece Angélica María

La actriz tenía otro preocyto y lo promocionó de manera sutil junto los personajes de la serie.

Septiembre 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Dentro de la serie de ‘El Chavo del 8' hay un capítulo en el que aparece Angélica María.

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“Profesor Jirafales: ¿alguno de ustedes puede mencionar el nombre de otra de las tribus importante de México?, ¿sí?...”.

Hace varios días, Ernesto Laguardia contó en ‘La Casa De Los Famosos’ que se sumó al elenco de ‘El Chavo del 8’ y que apareció en uno de los capítulos de la serie producida por Roberto Gómez Bolaños.

Ante lo relatado, varios internautas se dieron a la tarea de buscar el episodio perdido en el que Laguardia participó junto a ‘La Chilindrina’ y ‘Quico’. Aunque no se ha dado a conocer si alguien ya encontró dicho programa, el que sí fue encontrado fue el de la participación especial de Angélica María.

Fue en el año de 1979 cuando ‘La Novia de México’ apareció en el salón de ‘El Profesor Jirafales’, dando vida a ‘Yara’, una niña que tomó clases junto a los famosos “niños”. Aunque la participación de Angélica María fue algo breve, pues la actriz sólo participó en ese capítulo, fanáticos de la serie resaltaron la importancia de tener a la actriz y cantante dentro de la serie.

TE RECOMENDAMOS: Fanáticos encuentran episodio perdido de ‘El Chavo del 8’ de 1973; fue hallado en un VHS

@chavodel8of

Angélica María en el salón de clases con #ElChavo 👏🏻👏🏻👏🏻 #ElChavoDel8 #originales

♬ original sound - El Chavo del 8 - El Chavo del 8

De acuerdo a los expertos de la emisión, el mencionado capítulo de Angélica María se transmitió el 14 de mayo de 1979 y el episodio se titula: “Clases de dibujo e historia”.

En la historia, ‘Yara’ participa de las clases del maestro ‘Jirafales’, sin embargo, la intervención de Angélica María toma por sorpresa a ‘El Chavo’ y los demás alumnos quienes aseguran no se dieron cuenta en qué momento ingresó al salón de clases.

“Profesor Jirafales: ¿alguno de ustedes puede mencionar el nombre de otra de las tribus importante de México?, ¿sí?...

‘Yara’: Los lacandones… ¿yo puedo ir al baño?

Profesor Jirafales: Sí ‘Yara’, pasa…”, es la breve intervención de la actriz en la serie.

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¿Qué proyecto promocionó Angélica María en ‘El Chavo del 8’?

El nombre del personaje de ‘Yara’ no fue una casualidad, ya que al mismo tiempo en el que se dio su participación, Angélica María protagonizaba la telenovela ‘Yara’, en la que interpretaba a una joven de origen lacandón.

angélica maría El Chavo del 8
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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