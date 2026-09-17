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Reaparece Estefanía Villarreal tras mensaje sobre fuerte EPISODIO DE DEPRESIÓN: “Me sentí rebasada”

La actriz preocupó hasta a sus excompañeros de ‘Rebelde’.

Septiembre 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Estefanía Villarreal

Instagram

“Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”.

Estefanía Villarreal volvió a las redes sociales tras la preocupación que generó luego de publicar un mensaje sobre la depresión. La intérprete, recordada por dar vida a ‘Celina’ en la novela ‘Rebelde’, agradeció las muestras de cariño que recibió y también compartió cómo se encuentra.

Villarreal se confesó y admitió haberse sentido rebasada:

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, comenzó.

TE RECOMENDAMOS: Estefanía Villarreal enciende alarmas por presunta crisis de salud mental: “Mami, tu pequeña ya no puede más”

Estefanía no entró en detalles sobre su actual estado de salud, sin embargo, reveló que se encuentra acompañada de sus seres queridos más cercanos y que está enfocada en mejorar.

“Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”, se lee.

Finalmente, agradeció el apoyo que dijo ha recibido de sus seres queridos, así como las muestras de cariño de sus fans que le han hecho llegar a través de sus redes sociales.

“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola (...) Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, concluyó.

¿Qué decía el mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión?

A inicios del mes de septiembre, la actriz manifestó en sus redes sociales:

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

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Estefanía Villarreal enciende alarmas.

Aunque el texto hacía referencia al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los seguidores de la estrella lo tomaron como aun mensaje sobre su estado de salud.

Estefanía Villarreal depresión
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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