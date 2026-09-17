Penúltima gala de nominación en La Casa con ruleta, cartas y dado: ¿Quién está en la placa?

Mariana Ochoa fue la última líder de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, y tuvo el privilegio de nominar directamente a un habitante, que fue Ese Pérez. A él se le sumaron algunos más, luego de la penúltima gala de nominación.
En esta ocasión, el proceso de nominación se realizó con ruleta, cartas y dados. La suerte decidió la forma en la que cada habitante realizó su nominación. Ellos decían los nombres, y la suerte decidía los puntos.
PENÚLTIMA gala de NOMINACIÓN: Ruleta, cartas y dados. 🫣— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Yahir nominó con DADO:
Ernesto Laguardia - +2 puntos
Karina Torres - + 2 puntos
Mariana Ochoa - -1 punto
#Yahir le QUITA PUNTOS a #Mariana en su NOMINACIÓN y le SUMA a #Karina.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Brianda nominó con CARTAS:
Cynthia Klitbo - -1 punto
Ernesto Laguardia - +3 puntos
Mariana Ochoa - +2 puntos
#Brianda NOMINA con CARTAS a #Ernesto, #Mariana y #Cynthia.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Gema nominó con RULETA:
Ernesto Laguardia - +1 punto
Mariana Ochoa - - 1 punto
Cynthia Klitbo - +3 puntos
La RULETA toma por sorpresa a #Gema y le quita 1 punto a #Mariana en su NOMINACIÓN.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Mariana nominó con RULETA:
Brianda Deyanara - -2 puntos
Memo Schutz - +1 punto
Ernesto Laguardia - -2 puntos
#Mariana NOMINA a #Ernesto a pesar de ser su compañero de SUITE.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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🏠 #LaCasaDeLosFamososMx, también DISPONIBLE en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/uSkVjAutWm
Karina nominó con DADO:
Mariana Ochoa - -3 puntos
Yahir - - 3 puntos
Memo Shutz - -2 puntos
#Karina convierte TODA su NOMINACIÓN en PUNTOS NEGATIVOS.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Memo Schutz nominó con RULETA:
Ernesto Laguardia - +2 puntos
Mariana Ochoa - 0 puntos
Brianda - 0 puntos
#Memo NOMINA con 0 puntos a #Mariana y #Brianda.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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🏠 #LaCasaDeLosFamososMx, también DISPONIBLE en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/7H1YqyQloq
Ernesto Laguardia nominó con CARTAS:
Memo Shutz - +2 puntos
Yahir - +1puntos
Karina Torres - -1 punto
Así fue la NOMINACIÓN de #Ernesto.— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2026
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Cynthia Klitbo nominó con CARTAS:
Ernesto Laguardia - -1 punto
Brianda Deyanara - -3 puntos
Mariana Ochoa - -2 puntos
Ese Pérez nominó con DADO:
Mariana Ochoa - -3 puntos
Yahir - -1 punto
Cynthia - +2 puntos
¿QUIÉN QUEDÓ NOMINADO?
Tras los puntos, quedaron nominados en la gala del 16 de septiembre:
Ese Pérez
Mariana Ochoa
Ernesto Laguardia
Cynthia Klitbo
Karina Torres
Memo Schutz