Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Penúltima gala de nominación en La Casa con ruleta, cartas y dado: ¿Quién está en la placa?

Ese Pérez ya estaba nominado... ¿Quién se le unió rumbo al domingo de eliminación?

Septiembre 16, 2026 • 
MrPepe Rivero
nominacion-16sep.jpg

Penúltima gala de nominación en La Casa de los Famosos México

ViX

Mariana Ochoa fue la última líder de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, y tuvo el privilegio de nominar directamente a un habitante, que fue Ese Pérez. A él se le sumaron algunos más, luego de la penúltima gala de nominación.

En esta ocasión, el proceso de nominación se realizó con ruleta, cartas y dados. La suerte decidió la forma en la que cada habitante realizó su nominación. Ellos decían los nombres, y la suerte decidía los puntos.

Yahir nominó con DADO:
Ernesto Laguardia - +2 puntos
Karina Torres - + 2 puntos
Mariana Ochoa - -1 punto

Brianda nominó con CARTAS:
Cynthia Klitbo - -1 punto
Ernesto Laguardia - +3 puntos
Mariana Ochoa - +2 puntos

Gema nominó con RULETA:
Ernesto Laguardia - +1 punto
Mariana Ochoa - - 1 punto
Cynthia Klitbo - +3 puntos

Mariana nominó con RULETA:
Brianda Deyanara - -2 puntos
Memo Schutz - +1 punto
Ernesto Laguardia - -2 puntos

Karina nominó con DADO:
Mariana Ochoa - -3 puntos
Yahir - - 3 puntos
Memo Shutz - -2 puntos

Memo Schutz nominó con RULETA:
Ernesto Laguardia - +2 puntos
Mariana Ochoa - 0 puntos
Brianda - 0 puntos

Ernesto Laguardia nominó con CARTAS:
Memo Shutz - +2 puntos
Yahir - +1puntos
Karina Torres - -1 punto

Cynthia Klitbo nominó con CARTAS:
Ernesto Laguardia - -1 punto
Brianda Deyanara - -3 puntos
Mariana Ochoa - -2 puntos

Ese Pérez nominó con DADO:
Mariana Ochoa - -3 puntos
Yahir - -1 punto
Cynthia - +2 puntos

¿QUIÉN QUEDÓ NOMINADO?

Tras los puntos, quedaron nominados en la gala del 16 de septiembre:

Ese Pérez
Mariana Ochoa
Ernesto Laguardia
Cynthia Klitbo
Karina Torres
Memo Schutz

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
vielka valenzuela.jpg
Famosos
Vielka Valenzuela vivió siniestra historia de corrupción y chantaje s4xual en Miss República Dominicana
Septiembre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ivonne-Montero.jpg
Famosos
Antonella, la hija de Ivonne Montero, relata que vive en una casa embrujada y ha sentido PRESENCIAS
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Rivera.jpg
Famosos
Cynthia Rodríguez presume su embarazo y Carlos Rivera le dedica TIERNO MENSAJE a su hija, María
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aleks syntek.jpg
Famosos
Aleks Syntek grita barbaridades en show del 15 de septiembre: "¡Cállate, soy el Maestro Syntek!”
Septiembre 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
Juan-Gabriel (1).jpg
Viral
Juan Gabriel aparece en el papel de una quesadilla, asegura tiktokera… ¡con todo y su traje de Bellas Artes!
La mujer se mostró sumamente emocionada de que ‘El Divo’ haya decidido aparecérsele, según dijo.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Federica-Quijano.jpg
Famosos
¿Qué le pasó al hijo de Federica Quijano? La integrante de ‘Kabah’ LO TRASLADA sedado de Mérida a CDMX
El joven de 19 años tuvo que ser llevado a un hospital de manera urgente.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cristy-Nodal.jpg
Famosos
Cristy, la mamá de Christian Nodal, LANZA CANCIÓN en el cumpleaños de su nieta Inti e impresiona con su voz
‘Regalo de Luna’ es el sencillo de la señora Nodal y es un tango.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mataviejitas.jpg
Viral
Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas
Juana Barraza y Sara Aldrete se encuentran en un penal de Xochmilco.
Septiembre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez