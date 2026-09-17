AGREDEN a Alfonso Waithsman durante concierto de Belinda en Valle de Bravo y detienen a la sospechosa

“Trataré de pensar que no fue para mí, que en este tipo de eventos pueden suceder muchas situaciones”.

Belinda fue una de las cantantes estelares que formaron parte del cartel por los festejos patrios en Valle de Bravo. La intérprete se presentó en el Jardín Central.

Y para su presentación, Belinda acudió acompañada de su maquillista, Alfonso Waithsman, aunque las cosas no salieron bien para el experto de la belleza.

A través de redes sociales circula un video en el que se observa al maquillista vestido con un traje gris mientras intenta cruzar un cerco de seguridad ubicando a un costado del escenario.

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Waithsman aguardaba para que los militares, encargados de la seguridad del evento, le permitieran el paso. Cuando puso avanzar, al mismo tiempo una mujer, que se encontraba entre el público, se acerca a la valla de seguridad y le arroja una cerveza directamente al rostro.

El líquido terminó mojando a Alfonso, quien de inmediato se aleja del lugar resguardado por elementos de la policía. En tanto, otros oficiales que se encontraban en la zona reaccionaros rápidamente y detuvieron a la responsable.

🚨 ¡AGREDEN A ALFONSO WAITHSMAN A SU LLEGADA AL CONCIERTO DE BELINDA! 🚨



El maquillista Alfonso Waithsman vivió un momento bastante incómodo cuando llegaba al concierto de Belinda en Valle de Bravo.



De acuerdo con lo ocurrido, mientras se dirigía al evento, una persona le… pic.twitter.com/7brXMcVQT3 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 16, 2026

Al respecto, el maquillista compartió un par de historias en su Instagram y comentó, sin dar detalles, que “no quiero quemar a nadie en mis redes sociales, que podría hacerlo, pero la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. En este caso fueron las autoridades, pero si esta persona lo hizo personal hacia mí, trataré de pensar que no fue para mí, que en este tipo de eventos pueden suceder muchas situaciones. Entonces, una recomendación para esta persona es que si no sabe controlar los efectos del alcohol, pues sería como recomendación que no lo haga.

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Sobre el incidente por parte de una mujer al experto del maquillaje, también se pronunció la presidenta municipal de Valle de Bravo.

“Querido Alfonso, siento muchísimo la agresión que viviste anoche. Como tu amiga, me duele profundamente que hayas pasado por algo así; eres una persona extraordinaria y mereces, siempre, el mayor de lo respetos. Y como presidenta municipal de Valle de Bravo, quiero dejar en claro que en nuestra casa no toleramos ningún acto de violencia o falta de respeto. Quienes nos visitan deben sentirse siempre seguros y bienvenidos. Te abrazo con todo mi cariño, respaldo y solidaridad total”.