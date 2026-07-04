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¿Por qué los jugadores de Inglaterra usarían viagra antes del partido contra México?

El partido se jugará en el estadio Ciudad de México este domingo 5 de junio

Julio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Inglaterra avanzó tras derrotar al Congo

Getty Images / TV sana

El diario británico The Sun alertó sobre una posibilidad peculiar: que los jugadores ingleses usen viagra para el partido contra México.

Inglaterra llegará a la Ciudad de México este viernes con la intención de que el sábado sea un día de entrenamiento y adaptación a la altura.
Como se sabe, la Ciudad de México se encuentra a 2240 metros sobre el nivel del mar, lo cual es inusual para la totalidad de los jugadores ingleses.
De hecho, el entrenador de Inglaterra ha hecho pública su preocupación por este elemento que puede alterar el funcionamiento de su equipo y mermar físicamente a sus jugadores.

“Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México. Toma mucho tiempo adaptarse y tenemos tres días entre los juegos; no es físicamente posible. Es una desventaja y sabemos que tenemos que lidiar con ella. Estamos listos para eso”, declaró Tuchel al sitio ESPN.

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Las razones médicas

Es por eso que el diario The Sun ahora publica que el equipo inglés ha logrado autorización para que sus jugadores tomen viagra, un medicamento que se usa para combatir la disfunción eréctil.
En el sitio Medline se explica que el viagra (cuyo ingrediente activo es el sildenafilo) funciona relajando los vasos sanguíneos y aumentando el flujo de sangre.

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Esta es una acción que beneficiaria también la mejor adaptación a la altura de la ciudad de México, ya que al disminuir la presión atmosférica, el aire es menos denso y contiene menos oxígeno disponible.
PubMed, la biblioteca digital más grande de conceptos médicos en inglés, señala que para contrarrestar estas condiciones de altitud, el cuerpo se somete a estrés fisiológico y activa mecanismos de emergencia para mantener oxigenados los órganos vitales. Es ahí donde el viagra funcionaría a favor de los ingleses.

The Sun precisó, sin embargo, que si bien ya se confirmó que el sildenafilo es un ingrediente que no está prohibido en el futbol, el entrenado inglés no ha decidido usarlo.

Selección Mexicana inglaterra
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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