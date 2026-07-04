Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX

Nara Baasanhuu hace contenido comparativo entre los estilos de vida coreano y mexicano

Julio 03, 2026 • 
Alejandro Flores
nara influencer coreana estafada.jpg

La influencer publicó un video desde el hospital

Instagram

Nara Baasanhuu estaba especialmente contenta la semana pasada porque fue invitada a MasterChef.

La creadora de contenido suele hacer publicaciones enfocadas en el estilo de vida mexicana en comparación con la cultura coreana. De hecho, ella se presenta como coreana/mexicana.
Pero algo salió mal el fin de semana, cuando accedió tomar una bebida de tequila mientras veía un partido de futbol en un lugar que no reveló.
Nara asegura que en ese momento comenzó una serie de acontecimientos que terminaron hasta que pagó 48,777 pesos.
TE RECOMENDAMOS: Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: esto vistieron y estas joyas usaron

Así fue la experiencia de la influencer con un hospital privado

Nara narra que después de tomar su bebida, se sintió tan mal que un amigo llamó al 911, donde le recomendaron pedir una ambulancia y le aseguraron que sería gratuita.
Efectivamente llegó una ambulancia y la trasladó a un hospital privado bajo el argumento de que ahí tendría mejor tratamiento que en un hospital público.

Nara, en realidad, estaba casi inconsciente por lo que sus decisiones estaban afectados por ese estado.
Estuvo en el hospital un día y eso significó una cuenta que considera “una estafa”.

“Después nos enteramos de que la ambulancia había costado 24,000 pesos. Además, el hospital nos pidió un depósito de $8,000 pesos y posteriormente me cobraron 16,777 pesos por la atención médica. En total terminé pagando 48,777 pesos”.

La influencer, además también denunció algunas irregularidades.

“Ya dentro del hospital fue cuando empezaron a pasar cosas que me hicieron sentir muy incómoda. Las sábanas de la cama tenían manchas que parecían de sangre y de otros fluidos, como si hubieran sido lavadas pero nunca reemplazadas”.

TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto se reúne con su abogado para analizar demanda contra Ana Carla Sinclair tras revelaciones

Otra acusación es que al ingresarla en el cuarto, le pidieron que se desvistiera mientras unas cámaras de seguridad apuntaban hacia ella.
Y cuenta que hubo negligencia médica pues un grupo de cuatro médicos fallaron al tratar de canalizarla para ponerle suero.

“Lo que más me sorprendió fue el diagnóstico final. Después de decirnos al principio que podía tratarse de algo grave, al final simplemente me dijeron que necesitaba descansar y dormir bien”.

El problema de las ambulancias no reguladas

Nara hizo su denuncia en su cuenta de Instagram con un mensaje que terminó con una declaración lapidaria.
“Sinceramente, me sentí estafada”

Más noticias virales
Canibal.jpg
Viral
Hombre DEVORABA RESTOS de cadáveres y reconstruía rostros con piel humana; era camillero en hospital
El sujeto de 30 años fue detenido y en un interrogatorio admitió haber ingerido piel humana.
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Madre hizo beber alcohol a su hija de 16 años HASTA LA MUERTE; hallaron 173 botellas en su habitación
Junio 29, 2026
Viral
Muere ATROPELLADA trágicamente campeona olímpica de Tiro con Arco; tenía 24 años
Junio 25, 2026
Viral
¿Dónde está actualmente la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores a DOS MESES del crimen?
Junio 24, 2026
Viral
Hallan sin vida y dentro de UNA MALETA a reconocida modelo; estaba en el baño con la regadera abierta
Junio 24, 2026
Globo-incendio.jpg
Viral
¡Otra tragedia de vuelo en globo! Se incendia con 21 pasajeros y una familia de 8 murió LANZÁNDOSE
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sifilis-labio.jpg
Viral
Se mordía el labio por estrés y le brotó “herpes”, pero en realidad ERA SÍFILIS: “Soy responsable, no me cuidé”
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Montanistas.jpg
Viral
Tragedia en Perú: AVALANCHA provoca la muerte de montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En la Ciudad de México, el problema de las ambulancias no reguladas es conocido como “ambulancias patito”.
El documental “Familia de medianoche” es un testimonio de una familia que maneja una de estas ambulancias y muestra las irregularidades con las que funciona.

Entre otras cosas, se documenta que estas ambulancias “pelean” por los enfermos, es decir que compiten por llegar antes a los accidentes para “levantar” a las víctimas.
El cobro, al ser ambulancias no reguladas, es un pacto entre la familia y los paramédicos, quienes además suelen tener pactos con algunas clínicas privadas para “llevarle heridos”.

Influencer estafa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Seleccion-mexicana.jpg
Viral
¿México vs. Inglaterra CAMBIA DE HORARIO por amenaza de tormenta eléctrica?
Julio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
relojes-seleccion-.jpg
Viral
¡Lleve su Rolex! El streamer SteveWillDoIt regaló relojes a toda la Selección Mexicana por ganarle a Ecuador
Julio 02, 2026
 · 
TVyNovelas
Topolino.jpg
Viral
Detienen a dueña de cafetería que S3CUESTRÓ a su novio y pidió 5 millones de rescate; estuvo prófuga 12 años
Julio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
senal-mexico-.jpg
Viral
Partido de la Selección Mexicana vs. Ecuador rompió récord de rating en TelevisaUnivision
Julio 01, 2026
 · 
TVyNovelas
andre-marcel-.jpg
Famosos
André Marcel y sus tips para ser un gran creador de contenido
El presidente de Premios Ícono habla del nuevo poder de los influencers, la fugacidad de la fama digital y las claves para construir una comunidad real
Julio 03, 2026
sheyla--.jpg
Famosos
Sheyla nos comparte la historia de su divorcio y una cirugía que la marcó: “Yo no me rompo tan fácil”
Momentos que le cambiaron la vida y marcaron a la cantante, en exclusiva.
Julio 03, 2026
 · 
Nayib Canaán
Cecy-Gutierrez.jpg
Famosos
Muere el papá de la conductora regia Cecy Gutiérrez
El programa ‘Hoy’ confirmó el deceso del padre de la presentadora.
Julio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
urias-nano.jpg
Famosos
Cynthia Urías denuncia AMENAZAS de Nano Ilianovich en plena grabación de ‘Guerreros Mundiales’
La presentadora contó que fue intimidada fuera del aire por Nano Ilianovich.
Julio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez