Influencer coreana cae en la garras de una ambulancia patito y dice que la estafaron en hospital de la CDMX

Nara Baasanhuu estaba especialmente contenta la semana pasada porque fue invitada a MasterChef.

La creadora de contenido suele hacer publicaciones enfocadas en el estilo de vida mexicana en comparación con la cultura coreana. De hecho, ella se presenta como coreana/mexicana.

Pero algo salió mal el fin de semana, cuando accedió tomar una bebida de tequila mientras veía un partido de futbol en un lugar que no reveló.

Nara asegura que en ese momento comenzó una serie de acontecimientos que terminaron hasta que pagó 48,777 pesos.

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Así fue la experiencia de la influencer con un hospital privado

Nara narra que después de tomar su bebida, se sintió tan mal que un amigo llamó al 911, donde le recomendaron pedir una ambulancia y le aseguraron que sería gratuita.

Efectivamente llegó una ambulancia y la trasladó a un hospital privado bajo el argumento de que ahí tendría mejor tratamiento que en un hospital público.

Nara, en realidad, estaba casi inconsciente por lo que sus decisiones estaban afectados por ese estado.

Estuvo en el hospital un día y eso significó una cuenta que considera “una estafa”.

“Después nos enteramos de que la ambulancia había costado 24,000 pesos. Además, el hospital nos pidió un depósito de $8,000 pesos y posteriormente me cobraron 16,777 pesos por la atención médica. En total terminé pagando 48,777 pesos”.

La influencer, además también denunció algunas irregularidades.

“Ya dentro del hospital fue cuando empezaron a pasar cosas que me hicieron sentir muy incómoda. Las sábanas de la cama tenían manchas que parecían de sangre y de otros fluidos, como si hubieran sido lavadas pero nunca reemplazadas”.

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Otra acusación es que al ingresarla en el cuarto, le pidieron que se desvistiera mientras unas cámaras de seguridad apuntaban hacia ella.

Y cuenta que hubo negligencia médica pues un grupo de cuatro médicos fallaron al tratar de canalizarla para ponerle suero.

“Lo que más me sorprendió fue el diagnóstico final. Después de decirnos al principio que podía tratarse de algo grave, al final simplemente me dijeron que necesitaba descansar y dormir bien”.

El problema de las ambulancias no reguladas

Nara hizo su denuncia en su cuenta de Instagram con un mensaje que terminó con una declaración lapidaria.

“Sinceramente, me sentí estafada”

En la Ciudad de México, el problema de las ambulancias no reguladas es conocido como “ambulancias patito”.

El documental “Familia de medianoche” es un testimonio de una familia que maneja una de estas ambulancias y muestra las irregularidades con las que funciona.

Entre otras cosas, se documenta que estas ambulancias “pelean” por los enfermos, es decir que compiten por llegar antes a los accidentes para “levantar” a las víctimas.

El cobro, al ser ambulancias no reguladas, es un pacto entre la familia y los paramédicos, quienes además suelen tener pactos con algunas clínicas privadas para “llevarle heridos”.