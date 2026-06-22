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¡Pánico en el zoológico! Hombre LANZA a niño de tres años a una jaula de cocodrilos

Detienen al presunto responsable, quien no conocía al menor antes de arrojarlo.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cocodrilos.jpg

Detienen a hombre por lanzar a un niño de 3 años a los cocodrilos.

Getty Images

Gran conmoción ha generado el caso del niño de tres años que resultó terriblemente herido tras ser arrojado a una jaula de cocodrilos en un zoológico en Inglaterra. Los hechos ya son investigados como un presunto intento de asesinato.

La policía detuvo a un hombre de 30 años, quien es el principal sospechoso de haber lanzado al menor con los reptiles.

El crimen ocurrió en el zoológico Johnsons of Hurts, donde el niño terminó dentro del recinto de cocodrilos en la Casa Tropical ante la mirada de decenas de visitantes.

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Hasta el momento no existen antecedentes que indiquen que el sospechoso conociera antes a la víctima, según recogen medios locales.

Tras rescatar al menor, lo llevaron a un hospital cercano al área de urgencias debido a la gravedad de sus lesiones. Actualmente, permanece hospitalizado en estado crítico.

De acuerdo a información difundida posteriormente, fue la esposa del dueño del zoológico quien logró sacar al niño de la jaula, misma que tendría una profundidad cercana a los 4,5 metros.

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Mientras tanto, investigadores continúan reuniendo antecedentes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias exactas que llevaron al menor a terminar dentro del área de los cocodrilos.

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Además, la policía está entrevistando a testigos que se encontraban en el lugar al momento del incidente, mientras que la familia del niño recibe apoyo especializado por parte de las autoridades.

Tras el suceso, el zoológico anunció el cierre indefinido de su Casa Tropical, aunque el resto de sus instalaciones continúa funcionando con normalidad.

Zoológico
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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