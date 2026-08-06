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Gloria Trevi gana batalla a gigante editorial

El IMPI ordenó frenar la venta del libro Todo a la luz mientras utilice imágenes de la cantante sin autorización; Penguin Random House también deberá pagar una multa superior al medio millón de pesos.

Agosto 06, 2026 • 
Gilberto Barrera
gloria trevi

Gloria Trevi

Aldara Zarraoa/Getty Images

Gloria Trevi consiguió un importante triunfo legal contra Penguin Random House, considerada una de las compañías editoriales más grandes del mundo, por la publicación del libro Todo a la luz: el caso criminal que México dejó en la oscuridad, escrito por Karla de la Cuesta y lanzado en 2024 bajo el sello Grijalbo.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinó que la editorial cometió diversas infracciones en materia de propiedad intelectual y comercio al utilizar el nombre y las imágenes de la cantautora regiomontana con fines de lucro sin contar con su autorización.

La resolución representa un duro golpe para la editorial: el organismo ordenó que el libro deje de venderse mientras conserve las fotografías de Gloria Trevi. Para reanudar su comercialización en esas condiciones, Penguin Random House tendrá que conseguir la autorización de la artista; de lo contrario, deberá retirar las imágenes.

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Por si fuera poco, el IMPI le impuso una multa superior al medio millón de pesos. La decisión marca un punto a favor de Trevi en la batalla que mantiene contra quienes, asegura su defensa, han utilizado su nombre y su historia para obtener beneficios comerciales.

Del mismo instituto todavía se esperan otras resoluciones relacionadas con Karla de la Cuesta, autora del libro y quien ha mantenido públicamente sus señalamientos contra la cantante por presunta trata de personas.

La defensa de Gloria Trevi sostiene que esas acusaciones ya fueron desechadas por tribunales mexicanos. El caso también fue abordado en investigaciones periodísticas realizadas por TelevisaUnivision y presentadas en la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, producida por Carla Estrada. En octubre de 2023, Gloria Trevi, Carla Estrada y TelevisaUnivision recibieron un reconocimiento en la Cámara de Diputados por la contribución de esta producción a visibilizar la trata de personas, particularmente la cometida contra niñas y adolescentes.

Posteriormente, el Congreso mexicano aprobó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas y las sanciones contra quienes cometan este delito.

La cantante no solamente busca triunfos legales en México. Gloria Trevi también reforzó su defensa para enfrentar el juicio abierto en California por acusaciones de presunta trata de personas.

Para esta batalla contrató a Camille M. Vasquez, la reconocida abogada que alcanzó fama internacional por formar parte del equipo legal que representó a Johnny Depp durante el mediático juicio contra Amber Heard.

Documentos obtenidos en exclusiva por TVyNovelas revelan que los abogados de Trevi solicitaron a un juez de Pasadena retirar el anonimato a las demandantes identificadas en el expediente como Jane Doe 3, Jane Doe 4 y Jane Doe KC 1.

El equipo jurídico de la cantante argumenta que las demandantes piden mantener sus identidades bajo reserva dentro del juicio, pero, al mismo tiempo, participan en entrevistas, publican libros y promocionan en redes sociales contenidos relacionados con el caso.

La defensa también asegura que algunas de ellas se han tomado fotografías y grabado videos en las instalaciones del propio tribunal para difundirlos públicamente. Por ello, los abogados de Trevi consideran que debe revisarse la protección de anonimato que conservan ante la corte.

La petición deberá ser analizada por el juez encargado del proceso. Mientras esto ocurre, el juicio continúa abierto en Estados Unidos y aún no existe una sentencia definitiva.

Después de años de acusaciones, Gloria Trevi parece haber llegado a su límite. La cantante decidió dejar de guardar silencio y responder en los tribunales contra quienes, desde su perspectiva, han convertido los señalamientos en su contra en una actividad pública y comercial.

La intérprete ya consiguió un triunfo importante ante el IMPI y ahora se prepara para librar una nueva batalla en Estados Unidos. TVyNovelas le mantendrá al tanto.

Gloria Trevi Demanda
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