Ricardo Montaner anuncia su regreso a México: ¿Cuándo son sus conciertos de “El último regreso”?

Ricardo Montaner se reunió con los medios este 30 de septiembre en un hotel de Paseo de la Reforma, pues planea reencontrarse en concierto con su público mexicano.

Después de una carrera construida a través de canciones que han acompañado historias de amor, despedidas, reencuentros y momentos inolvidables, Ricardo Montaner emprende “El Último Regreso” como una última vuelta por los grandes escenarios del país.

Será una oportunidad para volver a escuchar en vivo una voz que ha trascendido generaciones y para compartir una noche en la que la nostalgia, el romanticismo y sus grandes éxitos serán protagonistas.

CDMX — 10 de noviembre

Auditorio Nacional · 20:30 horas | Eticket.mx

Guadalajara — 11 de noviembre

Auditorio Telmex · 21:00 horas | ticketmaster.com.mx

Aguascalientes — 15 de noviembre

Foro de las Estrellas San Marcos · 21:00 horas | superboletos.com

Monterrey — 18 de noviembre

Arena Monterrey · 21:00 horas | superboletos.com

Ricardo Montaner José Luis Ramos

La presentación del 10 de noviembre en el Auditorio Nacional tendrá un significado particularmente especial para sus seguidores: será la última vez que Ricardo Montaner se presente en este emblemático escenario como parte de esta etapa de despedida de los grandes escenarios mexicanos.

El intérprete de clásicos como “Bésame”, “Me va a extrañar”, “Tan enamorados”, “La cima del cielo”, “Déjame llorar”, “Será” y “El poder de tu amor”, entre muchos otros, está listo para regresar a México y continuar escribiendo un nuevo capítulo de esta gira.