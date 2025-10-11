Suscríbete
Famosos

¿Cuánto tiempo estará Omar N en la cárcel? El juez le dictó prisión preventiva al ex futbolista

El ex seleccionado que llegó a jugar el Mundial de Alemania debe seguir su juicio en la cárcel

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
omar bravo21 (1).jpg

Omar fue detenido el 4 de octubre

El futbolista Omar N fue vinculado a proceso por la acusación de abuso sexual infantil agravado.

En términos llanos, eso significa que el juez encontró suficientes elementos para comenzar un juicio que lo lleve a dictar sentencia de inocente o culpable luego de que ambas partes presenten sus pruebas. Y mientras dure ese juicio, Omar deberá estar en prisión.
La investigación, determinó el juez, deberá ser terminada y entregada en el plazo de un mes, al cabo del cual las pruebas presentadas serán valoradas y presentadas.
Omar Bravo, un futbolista que llegó a ser considerado excepcional por su facilidad para hacer goles, es acusado de presuntamente haber abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses.

Más de Fede Dorcaz...
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-.jpg
Música
Fede Dorcaz, “El Príncipe” ítalo-argentino que vuelve con nueva etapa y sencillo
April 09, 2025
 · 
TVyNovelas

La decisión del juez contra Omar Bravo

Fue detenido el 4 de octubre pasado por elementos de la policía de investigación pertenecientes a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.
La carrera de Omar Bravo comenzó en las Chivas de Guadalajara y llegó a jugar el Mundial de Alemania en 2006. Se retiró en 2020, cuando jugaba para los Leones Negros de la UdG, en la segunda división.
En el análisis de su caso, el juez determinó la prisión preventiva oficiosa de 6 meses, los cuales cumplirá en el penal de Puente Grande, donde cumplirá el dictamen del juez de los 6 meses.

Omar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-Chilindrina-La-Sustancia.jpg
Famosos
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-hoy---.jpg
Famosos
Luto en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Concursantes devastados por crimen contra Fede Dorcaz
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lolita-Cortés-Alexis-Ayala.jpg
Famosos
Lolita Cortés explota contra Alexis Ayala: “No sabes nada. Acabaste con ensambles de teatro en el mundo”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Cantú-Christian-Vázquez.jpg
Famosos
Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en secreto y se fueron a comer a Polanco
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Amandititita.jpg
Famosos
Amandititita celebra 6 años sobria y se sincera en su lucha contra el alcohol: “Sentía que me quería morir”
La cantante se sinceró sobre su lucha contra el alcoholismo que la acompañó por varios años.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo-Kunno.jpg
Famosos
Galilea da la cara por Kunno y espera que no vuelva a fallar: “voy a dejar el alcohol desde hoy”
Al creador de contenido se le pasaron las copas y no llegó a los ensayos de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
A Altair Jarabo no le da miedo ver envejecer a su marido 19 años mayor: “Es mi coach”
La actriz de 40 años habló sobre su marido, el empresario francés que le lleva casi 20 años.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
efigenia ramos familia pinal
Famosos
Nueva polémica por la herencia de Silvia Pinal: señalan a Efigenia Ramos de robo
La mujer que fuera asistente de la primera actriz fue relacionada en una nueva controversia.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez