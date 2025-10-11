¿Cuánto tiempo estará Omar N en la cárcel? El juez le dictó prisión preventiva al ex futbolista

El futbolista Omar N fue vinculado a proceso por la acusación de abuso sexual infantil agravado.

En términos llanos, eso significa que el juez encontró suficientes elementos para comenzar un juicio que lo lleve a dictar sentencia de inocente o culpable luego de que ambas partes presenten sus pruebas. Y mientras dure ese juicio, Omar deberá estar en prisión.

La investigación, determinó el juez, deberá ser terminada y entregada en el plazo de un mes, al cabo del cual las pruebas presentadas serán valoradas y presentadas.

Omar Bravo, un futbolista que llegó a ser considerado excepcional por su facilidad para hacer goles, es acusado de presuntamente haber abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses.

La decisión del juez contra Omar Bravo

Fue detenido el 4 de octubre pasado por elementos de la policía de investigación pertenecientes a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

La carrera de Omar Bravo comenzó en las Chivas de Guadalajara y llegó a jugar el Mundial de Alemania en 2006. Se retiró en 2020, cuando jugaba para los Leones Negros de la UdG, en la segunda división.

En el análisis de su caso, el juez determinó la prisión preventiva oficiosa de 6 meses, los cuales cumplirá en el penal de Puente Grande, donde cumplirá el dictamen del juez de los 6 meses.

