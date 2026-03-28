Miss Tailandia pierde los dientes: Se le salen en plena pasarela y vive BOCHORNOSO momento

Una joven participante del certamen Miss Grand Tailandia 2026 se convirtió en tendencia después de protagonizar un inesperado incidente durante su presentación en la pasarela.

La concursante Kamolwan Chanago se encontraba en la etapa preliminar del concurso cuando su dentadura se desprendió frente al público y el jurado.

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😲 A Miss Thailand contestant loses her veneers during her speech on a live stream.



Credit: Viral Press pic.twitter.com/HsZA9YO9GV — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

La representante de la provincia de Pathum Thani realizaba su primera caminata y se disponía a tomar el micrófono para presentarse cuando su prótesis dental de movió de lugar, provocando una situación incómoda que rápidamente fue captada en video.

Lo más sorprendente fue la reacción de Kamolwan, pues no perdió la compostura y reaccionó con rapidez y elegancia. La Miss Grand Tailandia se dio la media vuelta, se acomodó su puente dental y continuó como si nada pasara.

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Muchos internautas aprovecharon el incidente para señalar que este tipo de recursos estéticos ocultan la realidad de las participantes, mencionando que la caída de la carilla reveló una dentadura natural que no encaja con los cánones de “sonrisa perfecta” que el concurso suele promocionar.