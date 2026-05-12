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Marco Antonio Solís conquista Morelia en el histórico “Jalo por las Mamás”

Mayo 11, 2026 • 
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La magia de la música y el amor por las mamás michoacanas se vivió al máximo en el Estadio Morelos. Marco Antonio Solís, “El Buki”, se convirtió en profeta en su tierra al reunir a 58 mil personas, cifra récord que marcó el Festival Jalo por las Mamás, un concierto con causa social en beneficio de hijas e hijos de madres autónomas y personas adultas mayores en situación vulnerable.

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Previo al inicio del espectáculo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el talento y la trayectoria del cantautor originario de Ario de Rosales, entregándole dos piezas emblemáticas de Michoacán: una guitarra de cobre martillado de Santa Clara del Cobre y un gabán de Ahuirán, de Paracho, símbolos de la riqueza cultural y las técnicas ancestrales que preservan las manos artesanas de la entidad.

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El escenario se iluminó desde la primera canción, “No puedo olvidarla”, y desde ese momento, los asistentes acompañaron cada nota con aplausos y gritos de emoción. Le siguieron éxitos como “Mi mayor sacrificio”, “Si ya no te vuelvo a ver”, “Cuando te acuerdes de mí”, “Morenita” y “La venia bendita”, mientras los fans coreaban también los grandes clásicos de Los Bukis, incluyendo “Ahora te vas” y “Tu cárcel”.

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“Es un honor estar aquí en esta tierra que me vio nacer. Gracias de corazón por acompañarme durante tantos años. Un abrazo para todas las madrecitas michoacanas”, expresó El Buki, emocionando a su público y creando un vínculo cercano y auténtico con sus paisanos.

La apertura del concierto estuvo a cargo de Mar Solís, acompañada del artista michoacano Víctor Morán, quienes prepararon el ambiente para una noche llena de música, emoción y solidaridad. Por tres horas, Marco Antonio Solís regaló “trozos de su alma” a miles de seguidores en un espectáculo inolvidable.

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El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que el evento concluyó con saldo blanco, sin incidentes ni contratiempos, gracias a un operativo de seguridad coordinado con Guardia Civil, Protección Civil, Seguridad Vial y C5 Michoacán, garantizando que las familias disfrutaran del concierto con tranquilidad. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, destacó la vigilancia preventiva y los recorridos constantes, asegurando la integridad de los asistentes dentro y fuera del estadio.

El “Jalo por las Mamás” no solo dejó música, sino también un mensaje de amor, unidad y orgullo michoacano, celebrando a las mamás con un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

¡Una noche histórica que Morelia y Marco Antonio Solís jamás olvidarán!

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