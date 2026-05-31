Emiliano acusa a su papá Pepe Aguilar: “Pasaron nueve meses sin que me hablara”

Emiliano Aguilar dice que “por más malandro que uno se crea, siempre necesita el amor de su padre”.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, el hijo de Pepe Aguilar detalló cuál fue el momento en que se quebró su relación.

Asegura que la culpa no fue de su padre, sino de las circunstancias que lo rodearon cuando se casó con su segunda esposa, Aneliz Álvarez.

“Cambiaron muchas cosas... y no para bien”, dice Emiliano.

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Larga historia de acusaciones

Desde hace dos años, padre e hijo han intercambiado reclamos, acusaciones y hasta insultos a través de redes sociales.

Emiliano, sin embargo, asegura que su pleito no es con él sino con sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar.

Lo que sí le reclama a Pepe es que hubo una época en la que lo dio un trato muy diferente con respecto a Ángela y Leonardo.

“Hay veces que yo me iba de viaje con él. Solos. Y me daba cuenta que les llamaba por teléfono cada hora para saber cómo estaban, si estaban bien, si necesitaban algo. Cada hora”.

Emiliano reclama que Pepe Aguilar no hacía lo mismo cuando era él quien estaba lejos.

“Cuando yo me iba con mi mamá, él no me llamaba... si yo no le hablaba, él no me llamaba”.

El primogénito de Pepe asegura que una vez, hizo un experimento para comprobar el amor de su padre: decidió que no le hablaría.

“Quería ver hasta cuando él me llamaba... pues no me habló. Pasaron nueve meses y no me llamó”.

Emiliano Aguilar, no obstante, dice que está seguro del amor de su padre.