Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Emiliano acusa a su papá Pepe Aguilar: “Pasaron nueve meses sin que me hablara”

El cantante dice, sin embargo, que está seguro del amor de su padre

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg

Emiliano estuvo en “El minuto que cambió mi destino”

Instagram

Emiliano Aguilar dice que “por más malandro que uno se crea, siempre necesita el amor de su padre”.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, el hijo de Pepe Aguilar detalló cuál fue el momento en que se quebró su relación.
Asegura que la culpa no fue de su padre, sino de las circunstancias que lo rodearon cuando se casó con su segunda esposa, Aneliz Álvarez.
“Cambiaron muchas cosas... y no para bien”, dice Emiliano.
TE RECOMENDAMOS: Sol León lo sacó de la cárcel pero ahora Naim Darrechi la contradice y se pone del lado de Yeri Mua

Larga historia de acusaciones

Desde hace dos años, padre e hijo han intercambiado reclamos, acusaciones y hasta insultos a través de redes sociales.
Emiliano, sin embargo, asegura que su pleito no es con él sino con sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar.
Lo que sí le reclama a Pepe es que hubo una época en la que lo dio un trato muy diferente con respecto a Ángela y Leonardo.

“Hay veces que yo me iba de viaje con él. Solos. Y me daba cuenta que les llamaba por teléfono cada hora para saber cómo estaban, si estaban bien, si necesitaban algo. Cada hora”.
Te puede interesar:
poncho de nigris isis srrath.jpg
Famosos
Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ludwika-Saskia.jpg
Famosos
Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante
Mayo 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

Emiliano reclama que Pepe Aguilar no hacía lo mismo cuando era él quien estaba lejos.
“Cuando yo me iba con mi mamá, él no me llamaba... si yo no le hablaba, él no me llamaba”.

El primogénito de Pepe asegura que una vez, hizo un experimento para comprobar el amor de su padre: decidió que no le hablaría.

“Quería ver hasta cuando él me llamaba... pues no me habló. Pasaron nueve meses y no me llamó”.

Emiliano Aguilar, no obstante, dice que está seguro del amor de su padre.

Emiliano Aguilar PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marco chacon addis tunon (1).jpg
Famosos
Marco Chacón explota contra Addis Tuñón: la tacha de mentirosa y violar una orden de restricción
Mayo 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
boda nodal angela aguilar iglesia.jpg
Famosos
Al interior de la iglesia donde Nodal y Ángela Aguilar casarán; está cerrada y hacen rifas para arreglarla
Mayo 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
francesca-guillen-.jpg
Famosos
¿Qué hizo Francesca Guillén alejada de la televisión? La actriz de “Locura de amor” y “Rebelde” vuelve con este proyecto
Mayo 30, 2026
 · 
Nayib Canaán
Celia Lora
Famosos
Celia Lora deja atrás los reality shows y se integra a la serie “El juego de las llaves”
Mayo 30, 2026
 · 
Edson Vázquez
nodal (7).jpg
Famosos
Así fue el concierto de Nodal: Desde el premio en el camerino hasta el beso con Ángela Aguilar
El show en La Plaza México coincidió con el primer aniversario de su boda espiritual en Roma
Mayo 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
doña alegría.jpg
Famosos
La mamá de Poncho de Nigris anuncia que entrará a un reality que la sacará de pobre, y no es LCDF
Doña Alegría ya sabe en qué se va a gasta el dinero: una camioneta de lujo
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim shantal suavecito.jpg
Famosos
Kim Shantal le pregunta en vivo a Suavecito qué siente por ella; pero él duda
La influencer insistió durante casi un minuto para que le contestara la pregunta
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar rey del mariachi.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar rechaza la corona de Rey del Mariachi en Estados Unidos: “Yo pa’ qué la quiero”
El hijo de Pepe Aguilar también rechazó sentarse en el trono durante un evento público
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores