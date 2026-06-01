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Wendy Guevara descubre que Nicola Porcella tiene problemas con su ropa interior ¡y lo muestra en Youtube!

La influencer entró a su recámara cuando Nicola no estaba

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara nicola porcella casa.jpg

Wendy Guevara, Agustín Fernández y Poala Suárez en la cama de Nicola

Youtube

Mientras está de viaje en el extranjero, es usual que Nicola Porcella le encargue su casa a Wendy Guevara.

Los creadores de contenido son amigos incluso desde antes de coincidir en La Casa de los Famosos pero su participación en ese reality show los hizo entrañables.
A ese dueto amistoso se sumó el argentino Agustín Fernández: los tres llegaron a vivir juntos en una casa hace dos años.
Ahora sus vidas hogareños se han separado: cada uno tiene su casa pero se permiten entrar como si todas las propiedades fueran de todos.
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El recorrido de Wendy y Paola por la casa de Nicola

Así que Wendy Guevara, aprovechando que Nicola estaba de viaje, usó su casa para la grabación de un capítulo de su podcast en Youtube. En ese episodio estuvieron Paola Suárez y Agustín Fernández, recién salido de La Mansión VIP.

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Juntos hicieron un recorrido por la casa de Nicola, mostrando su jardín, su sala...y su recámara.
Con la confianza de ser amigos sin secretos, Paola y Wendy se atrevieron a hurgar en los cajones de su cómoda.
Ahí fue cuando Wendy descubrió unos chones con cuatro agujeros en distintas partes.

"¡Mira, también tiene hoyos por atrás!”, dijo Paola cuando los vio.

De hecho, Suárez dudó que esas prendas fueran de Nicola y hasta acusó a Wendy de haberlos plantado.

“No, cómo crees. Así es Nicola: en La Casa de los Famosos duró tres semanas con un short”.

Agustín Fernández también defendió a su amigo al decir, un tanto en broma, que los agujeros tenían alguna utilidad.
Finalmente Wendy, indignada por la ropa íntima que usa su amigo, decidió tirarlos a la basura.

Wendy Guevara
 nicola porcella
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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