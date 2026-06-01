¿Tribu africana adora a Maribel Guardia como una diosa? Video desata controversia

El video desconcertó a muchos seguidores de Maribel Guardia cuando vieron a una tribu africana dar de besos a un par de fotos de la actriz.

Algunos cuestionaron si se trataba de un montaje con Inteligencia Artificial mientras que otros supusieron que efectivamente existe un culto a la actriz y cantante que realiza rituales desde algún lugar de África.

El video fue compartido por la propia Maribel con motivo de su cumpleaños, el cual celebró, por cierto, trabajando en Perfume de Gardenia.

Las escenas muestras a una tribu que tras besar las fotos con el rostro de Maribel, ejecuta un baile que lo mismo podría ser un tributo a la cantante que una petición para que el dios de la llueve se apiade de ellos.

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La explicación del peculiar video donde una “tribu africana” felicita a Maribel Guardia

La misma Guardia escribió en los comentarios la explicación del video: se trata de una regalo de cumpleaños peculiar e iconoclasta.

No es una tribu africana sino un grupo de bailarines (sí, de África) que se dedica a grabar videos para mandar felicitaciones o mensajes de aliento o casi cualquier otra petición que les hagan.

Se llama NiuDance, y sus videos cuestan 40 dólares (están en oferta): basta con que se ordenen por correo electrónico con el mensaje que quieren que lean (en casi cualquier idioma) las fotos que deben aparecer ¡y listo! En dos días se tiene de vuelta un video como el que Maribel Guardia publicó en su cuenta de Instagram.

