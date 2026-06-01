Paola Márquez, influencer hallada sin vida en su casa, hizo una última transmisión horas antes de morir

El cuerpo de la influencer Paola Márquez ya está en Huichihuayán, donde su familia realiza el funeral.

La creadora de contenido tenía 1.7millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que hacía videos de tendencias y compartía aspectos de su vida cotidiana.

La mañana de este 30 de mayo, su cuerpo fue hallado en su propia casa de San Luis Potosí, en la posición que los forenses identifican como “suspensión incompleta”.

El doctor Carlos Cuadrado Gómez Serradillos, perito judicial y forense, explica en su blog que “una suspensión parcial es aquella en la que el cuerpo no está completamente colgado y el peso corporal no se distribuye uniformemente en el lazo. En lugar de esto, el cuerpo puede estar arrodillado, sentado o incluso de pie, con solo una parte del peso ejerciendo presión sobre el cuello. Este tipo de ahorcadura puede ocurrir en varios contextos, incluyendo suicidios, homicidios y accidentes”.

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Las últimas horas de Paola Márquez

Hasta ahora, las autoridades forenses de San Luis Potosí no han hecho el dictamen pero el papá de Paola Márquez la recordó con un video en el que se ve a la influencer visiblemente afectada por un proyecto fallido.

“Así eras mi vida hermosa”, escribió don Hércules Márquez Balderas al compartir ese video en el que Paola cuenta que se levantó a las 4 de la madrugada sabiendo que no estaba bien emocionalmente.

A lo largo de un minuto, la creadora de contenido lamenta haberse levantado ese día en el que todo le salió mal.

“Y lo peor de todo es que yo sabía que me iba a ir pésimo”.

El adiós de Paola Márquez

Los mensajes oscuros y depresivos eran constantes en el perfil de Paola Márquez; el último de ellos fue publicado apenas hace dos días:

"¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, publicó junto a una foto de ella en un elevador en Instagram.

En TikTok, su última publicación fue una transmisión en vivo que terminó cerca de las cinco de la mañana.

Luego se fue a dormir y posteó una última foto de ella en la cama.

Paola Márquez es velada en casa de su abuelo Gregorio Rubio Landaverde y será sepultada mañana lunes a las 11 horas en el panteón de Huichihuayan, Huehuetlan San Luis Potosí.