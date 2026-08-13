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Héctor Suárez vivió BAJO PROTECCIÓN del Servicio Secreto hasta su muerte, su hijo revela las razones

Héctor Suárez Gomís reveló por qué cuatro escoltas cuidaron al comediante hasta el día de su muerte.

Agosto 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Héctor Suárez era cuidado por escoltas.

Getty Images/YouTube

“Siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima; me pregunta si conozco el nombre de mi hija”.

El comediante Héctor Suárez vivió los últimos días de su vida bajo la protección del Servicio Secreto Mexicano, así lo reveló su hijo Héctor Suárez Gomís.

Fue en una entrevista con Melo Montoya para su canal de YouTube donde desveló que su padre hizo una denuncia pública tras recibir amenazas de muerte. Los hechos ocurrieron en 2017 y esto hizo que recibiera protección oficial.

El histrión dijo que Suárez fue seguido por varios autos sin placas y que, en abril de ese año, un sujeto lo amenazó dentro de un baño en un centro comercial.

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“Siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima; me pregunta si conozco el nombre de mi hija (...) de mi hijo (...) de mi esposa (...) Me amenazó que dejara de hablar del Gobierno (...) Mi vida no es la misma desde ese día (...) Estoy muy asustado, no por mí, me importa mi hija, saben dónde está, mi hijo también. No puedo más”, declaró entonces el comediante fallecido ante Carmen Aristegui.

Según el relato del actor las amenazas estuvieron relacionadas con las críticas políticas que su padre expresaba mediante la comedia y en sus intervenciones públicas.
En tanto, Suárez Gomís relató que su padre recibió una llamada del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le dijo que estaba al tanto de lo que le había pasado.

Después de eso le asignaron a cuatro personas que lo cuidaban en todo momento, expresó el protagonista del monólogo ‘El pelón en los tiempos de cólera’.

Y agregó que, la vigilancia se mantuvo durante los últimos años de vida de Suárez y en 2018, el propio comediante confirmó públicamente que salía con escoltas.

“Por seguridad ya no quiero decir una sola palabra, traigo escolta, estoy cuidando mi vida y la de mi familia”, declaró en el programa ‘De primera mano’.
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Suárez Gomís aseguró que los agentes continuaron con la protección incluso después del cambio de administración federal y que dejaron de trabajar dos días después de la muerte de su padre, ocurrida el 2 de junio de 2020.

Héctor Suárez Héctor Suárez Gomís
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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