Jorge D’Alessio tardó 4 meses en tener nueva novia; su ex Marichelo lo defiende de las críticas

En abril de este 2026, cuando Jorge D’Alessio estaba en medio de “Juego de Voces” lidiando con una enfermedad para poder cantar con potencia y coloratura, él y Marichelo Puente hicieron oficial su rompimiento.

Las versiones de crisis matrimonial entre ellas comenzaron desde dos meses antes pero en la segunda semana de abril cuando Marichelo publicó que efectivamente estaban separados.

En una curiosa coincidencia de fechas, exactamente cuatro meses después Jorge hace oficial que estrena nuevo romance y hace una petición que parece salir del fondo de su alma: “Déjenme en paz”.

A algunos seguidores y haters les pareció que Jorge actuó con demasiada celeridad luego de su matrimonio de 15 años.

Jorge respondió a través de su perfil de Instagram con una foto en la que aparecen su mano derecha entrelazada con la izquierda de la que se presume es su nueva novia.

“Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito. No, ella no es la “causante de mi divorcio”. Tanto Mac como mis hijos saben de ella y estamos todos muy bien gracias a Dios”.

¿Qué dijo Marichelo de la nueva novia de Jorge D’Alessio?

Horas más tarde de la publicación de Jorge, Marichelo publicó también un mensaje en sus historias de Instagram para defender su versión y salir al paso de las críticas hacia Jorge.

“Quiero dejarlo sumamente claro: su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”.

Marichelo, quien en otras ocasiones ha hecho declaraciones que parecen insinuar la idea de que Jorge le fue infiel, incluso en varias ocasiones, ahora lo defiende ante los críticas pues explica que se tata de una situación totalmente diferente.