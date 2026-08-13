Filtran video del ataque a primos de Alfredo Olivas en taquería: En 10 segundos m4taron a 2 personas

El pasado 10 de agosto en la colonia La Cima, en Zapopan, Jalisco, se perpetró un ataque armado contra comensales de una taquera, entre quienes estaban familiares del cantante Alfredo Olivas.

Dos personas murieron y una más quedó herida de gravedad. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación para conocer el motivo del ataque, y hasta ahora se ubican a dos personas involucradas en el crimen.

Las cámaras de seguridad de la taquería, llamada Tacos Fermín, da prueba de que el ataque duró menos de un minuto. Dos hombres entraron a disparar a corta distancia contra los comensales.

Después de los primeros disparos, uno de los atacantes se tropezó, pero siguió disparando. Huyeron en tres camionetas, acompañados por otros seis hombres.

Los fallecidos son Jesús Aarón Olivas y Pedro Fidel Álvarez. La persona herida fue identificada como Vicente Trinidad Olivas, también primo de Alfredo Olivas.

Como parte de la investigación, la policía localizaron una camioneta con armas de fuego, que podrían estar relacionadas con el ataque.